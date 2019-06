El Consejo de Hermandades entrega otro borrador de estatutos en el cierre del curso

El santuario de la Cinta acogió ayer el cierre del curso cofrade del Consejo de Hermandades, con una misa presidida por el director espiritual del órgano cofrade, José Manuel Barral, y a la que asistieron los hermanos mayores y el Consejo de Hermandades, presidido por Antonio González García.

Le siguió la celebración del último pleno del Consejo que se ha alargado entre querer echar un último vistazo al borrador de los estatutos y la celebración de la Romería del Rocío. Así que desplazado el pleno se consiguieron los objetivos propuestos, en los que se presenta por enésima vez el borrador de los estatutos en una renovación en la que se lleva unas dos décadas.

Ahora se introducen dos modificaciones relativas a donde se supone que está todo el problema, una vez resuelto que la junta del Consejo tendrán como máximo dos mandatos seguidos. Ahora lo que se pretende es dar una vuelta más a la propuesta de la Hermandad del Nazareno de no hacer la Carrera Oficial y al ingreso del Resucitado en el Consejo de Hermandades.Ambas propuestas se rechazaron en los últimos tres plenos que abordó esta cuestión, en la última la negativa fue contundente con 17 votos en contra.

En cuanto a la Hermandad del Nazareno se refiere se propone un articulo ad hoc. Ahora el matiz está en el hecho de que si no hace la Carrera Oficial no cobrará la subvención de palcos. El texto viene a indicar que en el caso de que una hermandad este sola en una jornada no tiene por qué hacer el recorrido oficial, aunque no participaría del reparto de los beneficios de la venta de palcos.

En cuanto a la Hermandad del Resucitado se incorporaría al Consejo de Hermandades aceptando que la Carrera Oficial se cierra el Viernes Santo, con lo que no tiene opción a ella el Domingo de Resurrección, con lo que no participará en el reparto de la venta de palcos.

Dos aspectos que continúan siendo controvertidos y las modificaciones introducidas por ahora no garantizan que los estatutos vayan a contar con el apoyo de los hermanos mayores en el pleno de septiembre.En la sesión celebrada ayer, las hermandades volvieron a recibir una nueva parte correspondiente a la venta de palcos que ascendió a 2.000 euros y que no fue entregada en esta ocasión a la Hermandad del Nazareno, por no haber realizado la Carrera Oficial. Antes de la Semana Santa la Hermandad del Nazareno devolvió la aportación que recibió al anunciar que no haría el recorrido oficial. Este año las cofradías han recibido de aportación del Consejo 6.240 euros de la venta de palcos, más 1.525 de atrasos correspondientes a la Magna. A ello hay que añadir los 3.200 euros que reciben del Ayuntamiento de Huelva. La junta del Consejo ya ha negociado con el Puerto de Huelva una ayuda económica para la Semana Santa de Huelva; mientras que el Consejo recibirá una aportación de la Caixa que irá destinada a la Casa de los Milagros.

El presidente del Consejo, Antonio González, en declaraciones a Huelva Información señala que “todo el mundo viene a coincidir al decir que la Semana Santa está en su mejor momento. En estos ocho años se ha realizado un cambio abismal, un avance que nunca se ha visto hasta ahora”. La clave, según ha dicho Antonio González, “está en una buena gestión de los recursos”.

Contabilizados los cuerpos de nazarenos

El pleno del Consejo de Hermandades sirvió ayer para hacer un informe de la Semana Santa en el que se registró una queja de la Hermandad Mutilados a la Redención por el retraso en la salida de la Carrera Oficial.Mientras que también se apuntó el incidente delJueves Santo en la esquina de Gobernador Alonso, cuando la Hermandad de la Buena Muerte tuvo que dejar pasar a la Hermandad de la Misericordia para que esta avanzara y no tuviera un parón. Una Semana Santa en la que se ha contabilizado en la Carrera Oficial el número de nazarenos de cada cofradía, que según los datos recogidos es muy inferior a lo que las cofradías señalan, como un 20% menos. Esto llevará a que el próximo año se reajusten los tiempos de paso de las cofradías para adaptarse al número real de nazarenos y al tiempo que necesitan de paso. Se valoró también muy positivamente el control intermedio en la Carrera Oficial para mejorar la fluidez.