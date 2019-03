El Obispado exime a la Cofradía del Nazareno de hacer la Carrera Oficial

El Obispado de Huelva exime por tercer año consecutivo a la Hermandad del Nazareno de realizar la Carrera Oficial como tienen que efectuar el resto de hermandades que procesionan en la Semana Santa, de acuerdo con los vigentes estatutos. Así lo confirman a esta Redacción desde el Obispado de Huelva, que lo justifica “por motivos de seguridad”; a la vez que indica que “tiene el visto bueno de los directores espirituales de la hermandad y del Consejo de Hermandades. Ha sido todo consensuado”, concluye.

Esta es una decisión en contraposición a la tomada por el pleno de hermanos mayores que componen el Consejo de Hermandades de la Semana Santa, que en todas las ocasiones que se planteó este tema por parte de la junta de gobierno de la Hermandad del Nazareno mostró su rechazo a la misma. Los hermanos mayores argumentan que los vigentes estatutos en su artículo 61 recoge la obligación de todas las hermandades de realizar la Carrera Oficial.

El último rechazo a la pretensión de la junta del Nazareno, que preside José Luis Borrero Ochoa, en el pleno de hermanos mayores fue de manera contundente, con 17 votos en contra, dos a favor y seis en blanco. Los hermanos mayores refrendaban así los estatutos que en su día entraron en vigor por decreto del propio Obispado de Huelva, que obligan a todas las cofradías de penitencia.

Ante esta situación de rechazo mostrada por una amplia mayoría cualificada del pleno el obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, convocó recientemente una reunión para tratar este tema a la que asistieron el vicario para la Celebración de la Fe, Emilio Rodríguez Claudio; el director espiritual del Consejo, José Manuel Barral, y el propio presidente del Consejo, Antonio González García.

Aquí se volvió a poner de manifiesto que los estatutos en vigor señalan que las cofradías deben discurrir por un itinerario común para todas ellas que marcará el propio Consejo de Hermandades; así que de tomar una decisión distinta a ello corresponde al Obispado que le exonere de cumplir el articulado, aprobado por la propia autoridad eclesiástica.

El presidente del Consejo de Hermandades, Antonio Gonzalez García, ha confirmado a esta Redacción que no tiene noticia oficial alguna de la resolución del Obispado de Huelva, que afecta a la planificiación y desarrollo de la Semana Santa y, más concretamente de la Carrera Oficial.

Preguntado el presidente delConsejo por la dispensa que va en contra una vez más de la resolución tomada por el pleno de hermanos mayores, no ha querido realizar declaración alguna.

La ampliación de la Carrera Oficial de este año por las obras en este recorrido, aprobada en sesión plenaria del Consejo comporta un gran esfuerzo para todas las cofradías. Esto ha llevado a dos hermandades afectadas especialmente porque tendrán que recogerse más tarde a plantear el acortar su paso por ella, atendiendo la cuestión de la demora horaria que le plantea. Así, solicitaban acortar por la calle Tres de Agosto, lo que no ha sido permitido por la junta del Consejo atendiendo al artículo 61, que aceptaron ambas cofradías.

La junta de gobierno de la Hermandad del Nazareno ha seguido los pasos de los últimos años. La presentación de sus horarios en el que incluye la Carrera Oficial a fecha de cierre de final de diciembre.Así de esta forma poder recibir la subvención de la venta de palcos, que alcanza este año 4.240 euros, para una vez obtenida solicitar ante el Obispado de Huelva que se les dispense de hacer la Carrera Oficial, que en años anteriores era argumentada por cuestión de seguridad, situación esta que no plantearon en la reunión con el Ayuntamiento para resolver los problemas que las cofradías tienen en sus recorridos procesionales.En ninguno de estos años han devuelto las partidas económicas recibidas por venta de palcos de la Carerra Oficial, a la que ellos no contribuyen al no pasar por el recorrido oficial. Una partida a la que solo tienen derecho las que realizan el itinerario oficial.

La solución final la pone el Obispado de Huelva con una nueva dispensa, sin tener en cuenta al pleno de hermanos mayores.