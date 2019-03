El Resucitado busca su sitio en el Consejo de Cofradías

El Resucitado continúa buscando su sitio como una más del Consejo de Hermandades de la Semana Santa de Huelva. Aquí se viene encontrando con el muro del Pleno de hermanos mayores, que en febrero de 2017 rechazó la propuesta presentada, ya que los hermanos mayores se acogieron a lo que dice el articulado, en el que habla que éste es un organismo de hermandades de penitencia y no de gloria.

La Hermandad del Resucitado, por su parte, señala que la suya sí es una hermandad de Semana Santa, que comienza el Domingo de Ramos y acaba en el de Resurrección.

En esto cuentan con el apoyo manifiesto del propio obispo, como así se lo ha hecho saber a la propia Hermandad y en muchas ocasiones ha destacado el hecho de que la Semana Santa no puede quedar en el Viernes Santo.

En esta cuestión es en la que está el debate, que ha llegado a confiar en un respaldo de las propias hermandades, cuando en el caso de la constitución de una hermandad ésta tiene ingreso directo en el plenario. Lo que se podría haber hecho en su día, por lo que ésta es una vía que permanece abierta, que sea una petición directa del obispo al Pleno de hermanos mayores.

Su incorporación al Consejo es una de las razones por las que se han rechazado los estatutos del Consejo en su última votación del pasado mes de junio, cuando sólo contó con el apoyo de dos hermandades, una de ellas la del Nazareno, que propugnaba ser eximida de hacer la Carrera Oficial. Llegados a este punto, la Hermandad del Resucitado continúa sus gestiones ante el Obispado de Huelva, de la mano del párroco de Nuestra Señora del Pilar,Teodro Bernal. El hermano mayor, Antonio Griñolo, confía en las gestiones que se están llevando a cabo ante el vicario para la Celebración de la Fe, Emilio Rodríguez. Especialmente se sienten reconfortados por el aliento que reciben del propio obispo,José Vilaplana, y es que su deseo “es que tienen la ilusión de que antes de su marcha, el Resucitado forme parte del Consejo”, dice Griñolo.

La hermandad tuvo el ofrecimiento de presidir el Consejo de las de gloria, algo que han rechazado “porque nos sentimos totalmente desubicados”. Señala que son una hermandad de Semana Santa, “que celebramos nuestra procesión y nuestros cultos en los días de la Pascua”. Aunque apunta que “tampoco nos gustaría que para pasar al Consejo de Cofradías tenga que cambiarse nuestro carácter por el de penitencia”.Este año todo continúa igual con respecto a su salida. En la actualidad son unos 300 hermanos y salen en la procesión 50 nazarenos más los acólitos y costaleros. Continuarán con su salida a las 10:00 desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, visitarán el Asilo Santa Teresa de Jornet, donde realizan una estación de gloria ante el santísimo, y tras recorrer el barrio de Verdeluz regresarán al templo a las 14:30. Griñolo señala que si algún día “tuviéramos que hacer la Carrera Oficial, se hace y si no, tampoco”. Aunque no oculta el deseo de los cofrades del Resucitado de llegar hasta la parroquia de la Concepción e incluso hasta la Santa Iglesia Catedral, como es deseo manifestado por el obispo José Vilaplana. El hermano mayor señala que “hay muchas formas para hacer nuestra procesión, pero primero hay que estar en el Consejo y luego dar forma a esa salida procesional”.

Mientras tanto, continúan trabajando en nuevos proyectos, aunque este año no tendrán estreno alguno pero ayer presentaron a los hermanos la realización de la talla completa del canasto del paso del Señor, según proyecto de Alexis Sánchez, que se ejecutará en dos años. Luego será tiempo para el dorado del mismo.