La forense se equivoca y pone en el informe que Víctor Barroso es portugués

El cuerpo de Víctor Barroso, el joven de Niebla fallecido en un accidente de tráfico en Portugal el pasado miércoles, continúa en el país luso. La familia, con esperanza de poder regresar este viernes a España, aún se encuentra a la espera de poder trasladar los restos mortales de Víctor ya que la forense "se ha equivocado ha puesto en el documento que es de nacionalidad portuguesa".

Hasta que la forense del caso no rectifique, el cuerpo del joven fallecido no podrá regresar a Huelva. La familia denuncia el trato "tercermundista" que están recibiendo en el país vecino. Hasta las 16:30 de este viernes, tiene la forense para presentar el documento que contenga la rectificación, de no ser así, los familiares tendrán que esperar hasta el lunes para poder volver a Huelva.

La familia de Víctor Barroso "no concibe la situación" de cómo en un país como Portugal pueden estar viviendo este calvario ya que tienen que "dormir en la calle y tampoco disponen de un lugar donde realizar sus necesidades".

Además, los familiares condenan las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de Víctor Barroso dos días después del fatal accidente en el Algarve portugués.