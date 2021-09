Unas 70 empresas participarán en los dos grandes proyectos de Atlantic Copper

El I Foro Nacional de Industria Auxiliar “es un merecido homenaje a la industria auxiliar”. Así lo ha manifestado el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, que impartió la conferencia inaugural titulada ‘Cadena de valor de la industria en Huelva. Presente y futuro’. Targuetta ha señalado que “la industria ha demostrado su esencialidad, su capacidad de crear empleo de calidad y su compromiso con el entorno” y en este momento se encuentra “en un momento crucial en el que los cambios se están acelerando”.

El consejero delegado de Atlantic Copper ha hablado durante su intervención de los retos así como de la sostenibilidad, del hidrogeno verde, de las materias primas, del papel del Puerto de Huelva y de la Universidad, “con el talento” esta última como aportación.

Respecto a las consecuencias de la Covid-19 ha destacado que las empresas invirtieron “tiempo, talento y dinero” para asegurar la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como que se tuvieron que “diseñar estrategias” para afrontar el coste de la producción. En este sentido, comentó que empresas como Atlantic Copper han mantenido su actividad en una situación adversa.

Thargheta ha apuntado que Atlantic Copper apuesta por el hidrógeno verde y ha indicado que la tecnología del almacenamiento “es clave”. Considera que “no se está enfocando el gran reto que supone el hidrógeno verde, puede cambiar la salud del planeta”, pero “hoy no es viable económicamente y tecnológicamente porque no se puede almacenar y transportar”. Aparte, no es viable, “al precio de la electricidad de hoy, en coste producción, tiene otro coste asociado, el de inversión, es muy alto para cada kilo de hidrógeno que se quiera producir”.

Por otra parte, ha hecho referencia a la simbiosis entre la industria tractora y la auxiliar y explicó que Atlantic Copper trata con 650 empresas suministradoras en Andalucía y que los dos proyectos que lidera, los denominados Cobre Sostenible y CirCular, “arrastran o se acompañan de 70 empresas, gran número de ellas pymes. Las inversiones que realicen serán duplicadas en fondos de inversión y en empleo generado”.

Respecto al segundo proyecto, consistente en la construcción, en el complejo industrial de la avenida Francisco Montenegro, de una planta de reciclaje de desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, que supondrá una inversión de cerca de 300 millones de euros y que fue declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía, ha subrayado que será la novena planta que habrá en el mundo y situará a España “a la cabeza mundial en la recuperación de esos materiales, al reciclar el 100% de los generados en el país”.

Ha recalcado que Atlantic Copper invierte 10 millones de euros al año en I+D y que por tercer año fue el más eficiente en consumo energético. En este sentido, ha resaltado que el 40% del consumo eléctrico es renovado.