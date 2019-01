La defensa del exculpado demandará a “quienes me han acusado injustamente”

Los abogados de Francisco Javier Medina demandarán a un número indeterminado de personas "que me han acusado injustamente", como declaró ayer el propio absuelto del doble crimen de Almonte en rueda de prensa. Él ya los ha autorizado a emprender acciones legales contra los que han llevado a la práctica "el linchamiento al que he sido sometido durante todo este tiempo, las campañas de mentiras y de barbaridades que se han dicho sobre mí para intentar ocultar lo que estaba a la vista de todo el mundo, que yo no tenía nada que ver con semejantes hechos".

De las palabras de uno de los letrados, Francisco Baena Bocanegra, se deduce que entre los demandados figurarán familiares de las víctimas como Aníbal Domínguez y Marianela Olmedo, ya que preguntado por ello indicó que "no se va a quedar ahí solamente, hay más". No quiso precisar el número, pero sí espetó que "uy, métase en Facebook", aludiendo a los perfiles en los que se han vertido acusaciones contra su patrocinado.

"Los que han sido valientes u osados para haber torpedeado una modélica tramitación desde el veredicto al día de hoy, esos que han ignorado las sucesivas declaraciones de inocencia, que tengan ahora la valentía de afrontar las posibles responsabilidades", sentencia el letrado. Y avisa a navegantes: "El ejercicio de las acciones que correspondan no es una amenaza, es un derecho".

Medina enfatizó por su parte que "esas campañas de mentiras tienen que acabarse porque creo que me he ganado el respeto, por lo menos, de recuperar mi vida. Creo que ya está bien". Asegura que, pese a todo, no guarda "ningún rencor, pero tampoco puedo olvidar todo lo que ha sucedido: a quienes me han acusado injustamente solo les digo que todavía no les he escuchado decir "me he equivocado". Las personas que han hecho posible que haya pasado tres años y tres meses entre rejas "te destruyen tu vida, literalmente, la mía y la de mi familia".

El otro abogado defensor, Juan Ángel Rivera Zarandieta, remarca que Fran Medina se encuentra en una coyuntura "muy delicada, sigue soportando el acoso desmedido por parte ya cada vez más de personas desconocidas que sobre todo utilizan la falsedad de sus perfiles para continuar haciendo daño".

Baena Bocanegra agrega que es imposible clausurar del todo el asunto por el "daño añadido de ese proceso paralelo, que algunas veces ha superado ese concepto para entrar en la campaña difamante; tienen que comprender que es lógico que la familia de Medina, que ha superado todas las tasas del sufrimiento, pregunte a los letrados qué podemos hacer".

Cree el togado que son demasiadas las personas que "han dicho cosas que a mi juicio no debían decir", llegando en distintos momentos "de la campaña a rozar el delito de odio". Tanto es así que recientemente "he llegado a leer en un Facebook que para mí eres el asesino diga lo que diga la mierda del Tribunal Supremo, y esto, queramos o no queramos, es una realidad que puede seguir dando coces y yo no estoy dispuesto a que haya coces de ese calibre".

Esto, dice Francisco Baena, "no es un problema de corazones verdes, blancos o azules, es un problema de una sociedad, de un Estado democrático que exige que haya Justicia, y el primer interesado ahí en que haya Justicia es Fran Medina". Lo que sí tratarán de evitar en la medida de lo posible es que Medina focalice su futuro de nuevo en los tribunales.