Francisco Javier Medina: “Me he encontrado con la vida rota por una equivocación”

El pasado 20 de diciembre la Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó la sentencia absolutoria por la que Francisco Javier Medina quedó exonerado del doble crimen de Almonte, en el que perdieron la vida a puñaladas Miguel Ángel Domínguez y su pequeña hija María, de ocho años. Ayer el almonteño rompió su silencio –quiso hacerlo antes, dijo, pero no se lo recomendaron sus abogados– ante un multitudinario aforo mediático en el Club de Tenis de Huelva y en una comparecencia que inició dando "las gracias, sobre todo, a la Justicia española por haberme permitido demostrar mi inocencia", así como a su familia y "a todos aquellos que han sufrido conmigo todo este calvario".

Leyendo un texto que había preparado previamente, Fran Medina recordó que su detención se produjo el 24 de junio de 2014 y que desde entonces "he estado siempre diciendo lo mismo: Os habéis equivocado conmigo, soy inocente; os habéis equivocado conmigo, soy inocente". Este mantra, remarcó, "ya no tengo que repetirlo porque ahora quien lo dice es el veredicto de un jurado y tres sentencias judiciales", las de la Audiencia de Huelva, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Supremo.

De aquella jornada veraniega de 2014 en la que bajó la rampa que le conducía a los calabozos de los juzgados de La Palma del Condado recordó que estaba "destrozado, diciendo ayudadme porque no entendía lo que me estaban haciendo, porque se estaban equivocando conmigo".

El peor de los momentos que Francisco Javier Medina ha vivido en los últimos años ha sido "el que me acusen siendo inocente y que encima de todo haya tenido que pasar por la cárcel tres años y medio"; el mejor lo vivió el 6 de octubre de 2017, jornada en la que el jurado popular decidió por mayoría de ocho votos a uno absolverlo de los cargos de asesinato, cuando "se demostró por activa y por pasiva mi inocencia".

Esos años entre rejas, confiesa, "te cambian la vida por completo; no a mí, a mi familia y a todas las personas que han sufrido esto. Te encuentras con una vida rota por una equivocación". Preguntado por si le acarreó algún problema de seguridad el hecho de que el resto de la población reclusa del centro penitenciario de Huelva supiera que estaba acusado del asesinato de una niña, Fran Medina indicó que "he tenido la suerte de que se me ve claramente como soy, me han valorado en la cárcel; allí he tenido la suerte, no sé si por ser como soy o porque directamente he proclamado mi inocencia", de no tener "ningún tipo de problema en ese sentido".

El exculpado considera que "se ha hecho justicia conmigo" pese a que lamenta que, "aunque dicen que existe la presunción de inocencia, yo he tenido que pasar por la cárcel casi cuatro años para demostrar la mía".

El principal de sus abogados defensores, Francisco Baena Bocanegra, avanza que pedirán una indemnización al Estado por los años que ha pasado recluido preventivamente en la penitenciaría. "El derecho a la reparación moral y a la material está previsto en nuestras leyes penales, pero eso es adjetivo. Lo sustantivo es exigir responsabilidades", enfatizó ayer en la rueda de prensa.

Durante el desarrollo de la vista oral en el Palacio de Justicia de Huelva, en la prisión "he tenido ayuda de psicólogos, que son los que me han apoyado para enfrentarme a todo este caso junto con mi familia, si no fuera por ellos no hubiera podido con esto". A Medina nunca se le pasó por la cabeza la posibilidad del que el jurado popular no creyera en su inocencia, afirma. "Cuando se va con la verdad por delante, no tengo por qué temer eso".

Quiere retomar su vida en Almonte. "No tengo por qué irme de mi pueblo a otro sitio porque no he hecho absolutamente nada. Lo que voy a intentar es que se termine de una vez por todas y que me dejen tranquilo vivir mi vida. Es lo único que pido". Está en manos de psicólogos y piensa en "recuperar incluso mi trabajo, pero eso es una cosa que con el tiempo se verá".

Ahora el absuelto exige que se empiece "otra vez a investigar de verdad para encontrar al asesino de Miguel Ángel y María". En este sentido, Baena Bocanegra recordó que el hermano y tío de las víctimas, Aníbal Domínguez, y la esposa y madre de Miguel Ángel y María, Marianela Olmedo, han repetido hasta la saciedad que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les han comunicado que "ellos ya no tenían que investigar más y que para ellos ya estaba el autor descubierto".

El jurista opina al respecto que "se me hace cuesta arriba que un cuerpo tan importante, con una hoja de servicio en este país que nadie la puede manchar, haya dicho tamaña barbaridad. Eso es un dislate". Por tanto, asegura que "ese tema se va a aclarar, no por Fran Medina, no por la Justicia, sino por el buen nombre de la Guardia Civil: vamos a hacer lo imposible porque no solamente se investigue este caso, sino para que se descubra al autor o autores, pero vamos a hacerlo desde el respeto a la función de los investigadores y la Justicia".

El otro abogado defensor, Juan Ángel Rivera Zarandieta, agrega que "difícilmente cuando a alguien se le ha recompensado por la detención de una persona va a dar marcha atrás". Se refirió, documento en mano, a una orden de 9 de diciembre de 2016 por la que la Dirección General de la Guardia Civil condecoró con la cruz de plata y la cruz con distintivo blanco "a los miembros de la unidad".

Por este motivo, Rivera entiende que la Benemérita "con la misma oficialidad con la que recompensó a estos guardias civiles, si tiene a bien retirarlas, que las retire". A juicio del letrado las tres sentencias que respaldan la absolución de su cliente son "verdaderamente críticas con un trabajo". Por lo que si el Instituto Armado "no revisa esta orden, a mi criterio, deberían de ser cada uno de los miembros que fueron recompensados como en el antiguo Oeste los que renuncien a esas recompensas".

La familia de Miguel Ángel y María ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sobre este punto, Francisco Baena Bocanegra señaló que "es un legítimo derecho de cualquier justiciable y de su dirección jurídica si entiende que ha habido vulneración de derechos fundamentales", a lo que sumó que "pues muy bien, aquí estamos, encantados de la vida. Pueden comprender mi confianza, ¿verdad?".

Por último, el experimentado jurista sevillano explicó que en los 51 años que lleva ejerciendo la abogacía "acudo con cierta frecuencia a los tribunales del jurado; no voy a entrar en si es peor o mejor justicia, lo que sí voy a decir es que consulten ustedes en los antecedentes periodísticos o jurisprudenciales en cuántos veredictos de un jurado en un tema tan delicado como un doble crimen se ha adoptado por la mayoría de las posiciones, por mayoría absoluta, 8 a 1; ¿quién puede clamar y decir que ese jurado era una excrecencia, como se ha dicho?".

Desde su prisma, todo el procedimiento judicial ha sido "modélico". El jurista expresó a la prensa que "¿saben la tranquilidad que le da a los abogados que su criterio sea respaldado por un veredicto de tanta contundencia? Casos análogos no hay ninguno". A partir de ahí, subrayó, "querer decir que el veredicto ha sido un desastre o que el Tribunal Superior de Justicia ha rozado la prevaricación y el Tribunal Supremo ha hecho un enjuague... ¿cómo se puede sostener eso?".