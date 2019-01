Medina: "Exijo que se investigue de verdad quién mató a Miguel Ángel y María"

Francisco Javier Medina, el almonteño ahora absuelto -tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo- del asesinato de Miguel Ángel y María Domínguez el 27 de abril de 2013 en su hogar de la avenida de los Reyes de Almonte, ha roto su silencio. Arropado por su familia y sus abogados, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en el Club de Tenis de Huelva en la que ha dado las "gracias a la Justicia por haberme permitido demostrar mi inocencia, y a todos aquellos que han sufrido conmigo este calvario" que se inició el 24 de junio de 2014, cuando fue detenido por estos hechos.

Medina ha leído un texto en el que recuerda que desde el inicio mantuvo que "se habéis equivocado conmigo, soy inocente", reiterando que el veredicto del jurado popular de 2017 y tres sentencias judiciales (las de la Audiencia de Huelva, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Supremo) avalan esta aseveración.

"Hoy se tienen que acabar las campañas de mentiras y barbaridades que se han dicho sobre mí", ha enfatizado, puesto que "me he ganado el respeto, por lo menos, de recuperar mi vida, creo que ya está bien". En este sentido, ha manifestado que "no guardo ningún rencor, pero tampoco puedo olvidar todo lo que ha sucedido; a quienes me han acusado injustamente solo les digo una cosa: ha pasado ya más de un año desde mi primera sentencia, demostrada mi inocencia, y todavía no les he escuchado decir "me he equivocado".

Por este motivo anuncia que emprenderá acciones legales contra todos aquellos que han arremetido contra su figura, incluida la familia de las víctimas, extremo que han confirmado sus abogados, Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera Zarandieta. El primero de ellos ha remarcado que llevarán ante la Justicia "a todos aquellos que con osadía e incluso con odio han dicho cosas que no debían decir", a lo que ha agregado que "hay momentos en esta campaña (de difamación) en los que se ha rozado el delito de odio".

El exonerado ha subrayado por su parte que "voy a exigir que se siga investigando", que se empiece "a investigar de verdad quién mató a Miguel Ángel y María". Asimismo, sus abogados han avanzado que "naturalmente, porque tiene derecho a la reparación moral y material", solicitarán una indemnización por los tres años y casi tres meses que su cliente pasó en prisión provisional.

Francisco Javier Medina no ha querido responder a las preguntas sobre si sospecha de otro posible autor o autores del crimen, ni sobre su relación con las víctimas o con Marianela Olmedo. Dispuesto a pasar página después de que "me han destrozado la vida", no descarta recuperar su trabajo y apunta que "no tengo que irme de mi pueblo, que me dejen tranquilo vivir mi vida".