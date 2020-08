Los centros de Huelva preparan la vuelta al cole

A menos de tres semanas del inicio del curso pocas veces la apertura de los centros educativos ha levantado tanta incertidumbre. Tras un curso 19/20 marcado por el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus, los agentes de la comunidad educativa apostaron desde un principio por la conveniencia de la presencialidad. En consecuencia, las obras previstas para adecuar los centros a la necesidad de garantizar la distancia de seguridad, han comenzado.

No obstante, a medida que pasan los días, la incógnita se agranda y en Andalucía, la Consejería de Salud y Familias junto a la de Educación y Deportes trabajan en las medidas a aplicar a partir del 10 de septiembre, cuando comienza el curso en Primaria y Educación Especial –cinco días después será el turno de ESO y Bachillerato–. Las medidas tienen que ver con cómo actuar en casos sospechosos y que contemplan, por ejemplo, la cuarentena de toda la clase si se contagia un alumno.

En Huelva, los niveles de contagio siguen hasta el momento contenidos respecto a otros territorios del país y también en comparación con el entorno más inmediato, el andaluz. Así las cosas, los centros educativos han comenzado, o están a punto, con sus actuaciones. Huelva Información ha hablado con los responsables de algunos de ellos para conocer su situación.

En la capital, el CEIP José Oliva ha sido el primero en el que se han llevado a cabo las obras, que han consistido en la ampliación del comedor y en la apertura de una cancela para dotar al centro de un acceso más. En el primer caso, el centro contaba con una clase contigua al comedor que ha facilitado la actuación, necesaria porque ya en otros cursos se tuvieron que establecer dos turnos debido a que 250 alumnos hacían uso de este servicio.

El acceso adicional, por otro lado, permitirá una separación de las entradas y salidas al colegio. Su directora, Inmaculada Núñez, advierte de lo que se avecina porque “los niños están acostumbrados a otras rutinas”.

Los ayuntamientos y las entidades locales son los responsables del mantenimiento de los centros y para los ciclos superiores, los institutos han podido presentar dos proyectos a la Consejería de Educación con un máximo de 25.000 euros de presupuesto cada uno. En Huelva así lo han hecho 66 de los 69 que hay en la provincia, según datos de la Delegación provincial.

Uno de ellos es el IES Puerta del Andévalo de San Bartolomé de la Torre, cuya actuación en el marco de este plan de inversión especial contempla la ampliación de aulas, la dotación de mayor espacio para los profesores, un punto abierto para la atención al público distinto de la administración para proteger a los estudiantes y el acondicionamiento de otros tres espacios y de la biblioteca.

Su directora, Lola García, gestiona este instituto de alrededor de 150 alumnos y apunta el problema de que no le corresponda profesorado auxiliar, por lo que están “viendo la forma de exprimir los recursos”. Como el patio para el recreo no es muy grande, la solución para que no se produzcan problemas por esa falta de espacio podría ser “incrementar profesores de guardia de recreo para que haya más adultos vigilando” y establecer zonas concretas para cada grupo en el patio.

Carlos Ruiz es el director del IES Fuente Juncal de Aljaraque, un centro con más de 800 estudiantes. La renovación más inmediata es la instalación de dos módulos prefabricados con dos aulas en cada uno de ellos. Este instituto tiene prevista una ampliación más a fondo cuyo inicio se prevé a partir del segundo o del tercer trimestre del próximo curso con idea de que esté finalizada para el curso 21/22.

El instituto dispone de cuatro puertas grandes de acceso, sin embargo está edificado sobre una parcela que no permite ampliación. “Mientras más edificios, menos patio nos queda”, explica el director. Se trata de un centro “masificado” debido, indica Carlos Ruiz, a que “Aljaraque ha tenido un desarrollo demográfico tremendo”. Así, el instituto presenta dificultades para cumplir con la distancia de seguridad, por ejemplo en el patio. Espera la primera reunión de la comisión Covid en la que “por fin habrá algún experto”. “Temo muchísimo el inicio de curso”, confiesa el director, “velar por la salud de más de 800 alumnos, del personal... Es una responsabilidad tremenda sin prácticamente ninguna inversión”.

El IES Diego Guzmán y Quesada de Huelva cumple 50 años, una razón más para no olvidar este curso ya señalado. José Antonio Vélez dirige este “pueblo”, en sus palabras, al que acceden “cada día como mil personas”. Vélez explica que durante muchos años han faltado actuaciones en sus instalaciones, así que ahora hay que hacer “cosas, sí o sí” y asegura que su centro necesitaría “una actualización completa” para adaptarse a las normas.

Para empezar, la única entrada es “una puerta pequeñita que se ampliará”. Además, se adecuarán espacios “porque tenemos aulas mal aprovechadas” y una pista deportiva trasera en mal estado que también se adaptará. Las obras sí han empezado en los servicios y el compromiso es que las actuaciones estén terminadas para principios del año próximo.

El director considera que “hay propuestas que se pueden hacer y otras no”. Por ejemplo, los recreos tendrán lugar en horas distintas y también plantea habilitar distintas zonas por grupos así como establecer una hora de entrada por ciclo para aliviar el tránsito. Las instalaciones del IES Diego Guzmán y Quesada acogen también este curso la sala de profesores, secretaría y despachos del IES La Rábida, donde se lleva a cabo una reforma integral.

El CEIP Virgen de los Remedios de Arroyomolinos de León cuenta con unos 90 alumnos. El colegio tiene treinta años en los que, afirma su directora, Elisa Quiroga, no se ha llevado a cabo ninguna inversión, por lo que las necesidades son ya “una demanda histórica”. Quiroga urge a la actuación sobre todo en los servicios, “a veces hay que cerrar la llave de agua”, y también en las pistas, “están llenas de agujeros”, y la caldera, “antiquísima”. La directora considera que son “los grandes olvidados” y enumera los informes realizados por técnicos que han visitado las instalaciones en cursos sucesivos en los que se alertaba del mal estado de las instalaciones.

Lamenta la falta de respuesta a sus demandas. Quiroga reivindica con orgullo el dinamismo de la comunidad educativa que dirige, que emprende iniciativas de todo tipo y que convirtieron a su centro en el único de la provincia que participó en el Congreso Andaluz de Coeducación en Granada. Ahora, desde su Ayuntamiento le garantizan que el 1 de septiembre funcionarán los grifos, “pero, ¿y el día 10?”, se pregunta.

En la capital y su área metropolitana afrontan la masificación y la falta de espacio, sin embargo las localidades más pequeñas deben solventar otras dificultades. Miguel Ángel Vázquez dirige el Adersa 1 (acrónimo de Agrupación de Escuelas Rurales de la Sierra de Aracena), con 90 alumnos en Fuenteheridos, 15 en La Nava y otros 15 en Valdelarco y una decena en Castaño de Robledo.

En estos centros no acometerán obras y tienen como principal dificultad la formación de los grupos escolares de convivencia, también denominados burbujas, es decir, grupos estables que pasen el mayor tiempo juntos dentro del mismo espacio. Pero “es imposible”, explica el director, porque hay asignaturas como Inglés, Música, Educación Física o Religión que imparten maestros itinerantes.

Las aulas del centro que acoge a más niños, en Fuenteheridos, son muy pequeñas pero su remodelación supondría una obra mayor que corresponden a la Consejería de Educación. Están previstos dos tramos de recreo y han solicitado ayuda al Ayuntamiento en relación a la limpieza.

El centro Adersa 4 cubre las poblaciones de Hinojales (33 alumnos) y Cañaveral de León (27 alumnos). Raúl Parrillo es su director y además de la cuestión de los maestros itinerantes, apunta el caso de los profesores de Religión, que cuentan con pocas horas lectivas en cada centro pero deben recorrer varios de ellos con el riesgo que eso comporta.

Parrillo asegura contar con la buena voluntad de los ayuntamientos, aunque estos rechazan asumir competencias que consideran que no les corresponden como obras menores o el aumento de personal de limpieza, alegando que son cuestiones que no están contempladas en sus presupuestos dentro de las partidas asignadas al mantenimiento de los colegios.

El próximo 10 de septiembre vuelven a las aulas los alumnos de Primaria, quedan menos de tres semanas para hacer todo lo posible con el objetivo de que entren en ellas con las mayores garantías posibles.