El arte del amor propio: cómo ser amable contigo en el nuevo año

Hay que cuidarse más. En la vorágine de la vida moderna, donde el éxito y la productividad a menudo eclipsan la necesidad de cuidado personal, el arte de la autocompasión toma fuerza como una imperiosa necesidad para conseguir el ansiado bienestar emocional. Porque el amor propio no es egoísmo, y la autocompasión no es un acto de indulgencia, ambos son prácticas fundamentales para mantener nuestra salud mental y emocional, y aquí te propongo cómo cultivarlos.

La autocompasión y el amor propio son claves para mantener el equilibrio emocional. Reconocer y aceptar nuestras emociones, y hacerlo sin juicios, es fundamental para el autocuidado en una vida que nos somete a presiones constantes, tanto en el ámbito personal como profesional. No hay mejor propósito de año nuevo que este.

Querernos. Ser más amables con nosotras y nosotros mismos. Esa es la autocompasión que buscamos, un acto fortaleza que aumenta nuestra resiliencia y nos permite enfrentar los retos con una actitud más comprensiva y menos crítica. Por eso hay que cultivarla.

Quiérete como tú te mereces

Ritual mañanero de autocompasión. Comienza cada día mimándote desde los cimientos, que son tus pensamientos. Incluye en tus despertares algún mantra de afirmaciones positivas, o una breve meditación centrada en la bondad hacia ti. O escribe un diario de gratitud por lo que tú eres. Trátate bien desde el primer momento del día.

Protagoniza tu historia. Escribe un libro o graba audios con la historia de tu vida. Destaca los desafíos y triunfos que has alcanzado. También puedes crear un mapa visual con rutas, carreteras y destinos que simbolicen tu viaje vital. No te lo tomes a la ligera ni lo hagas con prisas. Construye tu narrativa poco a poco como una historia de coraje y superación donde destaques lo mucho que ya has conseguido.

Cocínate con amor. Dedica de vez en cuando tiempo para cocinar una comida especial para ti misma o para ti mismo, centrando el proceso en la atención plena a lo que a ti te gusta y cómo te gusta. Después, en el momento de degustarlo, rodéate de detalles: ese vino que te encanta, esa cerveza artesana que tanto disfrutas, ese mantel especial, o ese rincón en el que tanta paz sientes… Dedícate el plato y disfrútalo con conciencia. Mucha conciencia.

Viaja contigo. No tiene que ser lejos. No tiene que ser mucho tiempo. Si te lo propones, no tiene ni que ser fuera de casa. Organízate ‘retiros’ personales y visita eso que estás deseando ver, o ve a tener esa experiencia que hace tiempo quieres vivir, o, como mínimo, programa en casa actividades sólo para ti: baños relajantes, lecturas, yoga, maratones de series, o lo que a ti te guste. Inclúyete de forma periódica en tu agenda.

La autocompasión, el amor propio, o cuidarte - llámalo como quieras-, es una habilidad vital en nuestro mundo actual. Practícalo regularmente y equípate bien para enfrentar la vida con mayor fortaleza y resiliencia emocional. Tu sensación de plenitud y tu paz interior te esperan en el nuevo año. ¡Feliz 2024!