Huelva rebasa en 7.000 los cotizantes de antes de la crisis gracias a la agricultura

Uno de los síntomas de la recuperación económica es el crecimiento de personas afiliadas a la Seguridad Social. En Huelva ya se sobrepasa la cifra de diciembre de 2008 en más de 7.000 cotizantes. Aquel año la provincia contaba con 189.284 contribuyentes al cierre de diciembre. Una cifra que con la recesión económica llevó a Huelva a descender hasta los 167.489 cotizantes que finalizaron el año 2013, según los datos de la propia Seguridad Social.

Dicho de otra manera la crisis apartó de la Seguridad Social en la provincia a 21.795 personas. A partir de ahí el empleo creció y los cotizantes comenzaron a aumentar cada año en una línea ascendente que se mantiene todavía. Y es que hasta diciembre de 2018 los afiliados a la Seguridad Social aumentaron un 17,44% en el territorio onubense hasta llegar a las 196.694 personas que se contabilizaron al cierre del pasado mes de diciembre, y que igualmente es la mejor cifra de un final de año al analizar los datos desde 2006.

Los datos son “un signo positivo de que se está creando empleo. Un empleo a buen ritmo y que parece ser que se estabiliza en el crecimiento, que eso es importante, explica a Huelva Información el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Huelva, Sebastián Donaire. Aunque es una incógnita lo que ocurrirá en el futuro con la evolución de estos datos, ni cuánto “será duradero en el tiempo, esperemos que la situación económica y las políticas de los gobiernos posibiliten que sigamos creciendo en empleo”.

Sin embargo todo no son buenas noticias. Sebastián Donaire apunta a un signo negativo ya que “lógicamente la calidad del empleo no es el más idóneo”. Los contratos son “muy” temporales, “a tiempo parcial” por lo que tienen la consecuencia de que “no posibiliten que la gente tenga una mínima calidad de vida”. Mientras que uno de los objetivos se está cumpliendo, como es el de crear empleo, Donaire apunta que “ahora tenemos que pelear por crear un empleo de calidad”. El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, tiene la misma opinión al respecto y remarca que el problema fundamental que tiene hoy en día el sistema de la Seguridad Social es que “aunque hay más cotizantes que nunca, las cotizaciones sociales no dan para pagar las prestaciones de manera equilibrada”, debido a las condiciones temporales o de tiempo parcial del empleo.

La importante subida de cotizantes desde el año 2008 hasta ahora no es gracias a los trabajadores del régimen general, que aunque crece sin parar desde el año 2012 todavía no llega a los 110.667 afiliados que había en diciembre de 2008. Al cierre de 2018 se contabilizaron 110.594 personas. Así, el crecimiento total llega en parte gracias al régimen agrario que en diez años ha conseguido progresar desde los 48.045 cotizantes a los 55.537 del último mes de diciembre.

Ahora mismo este sector “es un motor fundamental de crecimiento de empleo y un pilar de la economía onubense con un porcentaje muy alto en el PIB”, según explica Donaire que añade que se crea mucho empleo sobre todo “por el cambio de cultivo en los últimos años de los frutos rojos, que prácticamente estamos ya completando el año desde la fresa, arándanos, frambuesa..”. Por otro lado, Emilio Fernández, alerta de que alrededor del 65% del empleo que se oferta en la provincia es de baja cualificación y en torno al 63% son empleos agrícolas. “La solución no puede ser un empleo de tan pésima calidad” .

Sin duda, otro aspecto a tener en cuenta es la evolución del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. El autoempleo o el emprendimiento ha supuesto que la provincia rompa con la barrera de los 27.000 trabajadores en 2018. El año se cerró con 27.271 cotizantes en este apartado, que aunque crece a ritmo lento, la subida de este número de afiliados no cesa desde el año 2012, cuando se registró el mínimo (24.487) al analizar los datos desde el 2006. Donaire explica el crecimiento de los autónomos debido a la exclusión de muchos ciudadanos del mercado laboral por la crisis. Eso sí, todavía el trámite para un autónomo es “muy lento” por lo que es “muy importante” que la administración “facilite y ayude” a esas personas que quieren emprender.

Desde CCOO ven como manera positiva que el ciudadano se haga autónomo siempre que sea “por vocación” porque al contrario muchos desempleados han tenido que escoger esta vía “casi de manera obligada”. Y es que, según Fernández, estudios aseguran que muchas personas que estaban desempleadas y emprenden fracasan, por lo que “tienen un doble problema: que están en el paro y arruinados”.