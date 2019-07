UGT pide a la Junta planes industriales para que Huelva sea atractiva y salga de la precariedad

En la provincia de Huelva hay "mucha precariedad, desigualdad y desempleo". Así ha comenzado el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, el balance del primer semestre del año en cuanto a la situación sociolaboral. Así, la primera referencia ha sido para los datos del paro de junio donde la lista de desempleados "subió en más de 11 puntos, siendo Huelva la provincia que más creció del país". La finalización de la campaña de frutos rojos en el sector agrario fue la causa principal de un crecimiento que no pudo sostener el sector servicios con el turismo. "No solo se crece en desempleo sino que casi el 60% de parados son mujeres; más del 8% son menores de 25 años; y la brecha salarial es mayor del 30%". Donaire ha señalado que darle la vuelta a estos datos será el primer trabajo "que tenemos que exigirle a la Junta de Andalucía". Y es que después de seis meses de Gobierno andaluz "no estamos viendo aquello que promulgaron en campaña de la creación de más de 600.000 puestos de trabajo en cuatro años".

UGT piensa que el crecimiento del empleo y mejorar la calidad trabajadora de la provincia tiene que pasar por potenciar el sector de la industria. "El Gobierno andaluz tiene que poner encima de la mesa planes industriales que faciliten y posibiliten que Huelva sea atractiva para que se instalen industrias", ha apuntando Donaire.

"No podemos permitir que la provincia esté permanentemente castigada por el olvido de ciertas administraciones". Otro de los puntos que ha tratado el secretario general ha sido el de la "gran siniestralidad" que padece Huelva. "Ha aumentado en más del 5% y ya llevamos hasta ahora 5 fallecidos en la provincia", lo que supone estar por encima de los mayores ratios del país.

Por otro lado, en el marco de la sanidad, Sebastián Donaire ha mostrado su preocupación ante la pérdida de más del 6% de los médicos de familia en los últimos 12 años. También, "tenemos un colapso en la temporada estival en zona de costa donde no se están cubriendo las plazas necesarias para dar un servicio sanitario acorde al siglo XXI".

UGT también ha remarcado que otro de los sectores que se tiene que recuperar poco a poco es de la construcción. Donaire ha enfocado la actuación en planes de rehabilitación de viviendas, "donde en Huelva más del 40% de los inmuebles tienen más de 40 años". En esta línea "si fuéramos capaces de poner encima de la mesa recursos podríamos crecer en este sector en más de 5.000 trabajadores", y es que por cada vivienda rehabilitada se crean "tres puestos de trabajo". Hay que buscar alternativas, ha explicado Donaire, para conseguir empleo de más calidad y estable.

"También es fundamental crecer en infraestructuras", ha apuntado el secretario general, quien ha puesto de manifiesto el déficit de 1.500 millones de euros que sufre la provincia en los últimos 15 años por las administraciones. "Huelva tiene que crecer por vía férrea y por carretera; y también en infraestructuras hídricas". "Como colapse el Canal de San Silvestre no solo provocamos una situación de mucha precariedad al suministro de la población sino a la agricultura y a la industria".

Sobre los presupuestos que se han aprobado en el Gobierno andaluz, Donaire ha señalado que "no nos ha gustado la música". "No se puede crear empleo bajando el 15% de inversión en las políticas activas de empleo, no se puede crecer en educación potenciando la educación concertada; y no se puede crecer y mejorar la sanidad cuando se recorta en 130 millones del euros el Servicio Andaluz de Salud".

Aún más le preocupa al secretario general de UGT en Huelva la dimisión de 9 altos cargos de la administración andaluza en estos meses. "Está situación nos crea mucha incertidumbre de gobernabilidad en nuestra comunidad porque entendemos que detrás de esas dimisiones son porque hay presiones del partido que está dándole soporte al Gobierno de la Junta, que está posibilitando esas tensiones".

También, Donaire agradeció al conjunto de trabajadores de la provincia que en el primer semestre del año UGT es el primer sindicato con más del 40% en representatividad, con 15 puntos más que el segundo. "Hay que ponerlo en valor porque siguen confiando en el trabajo que hacemos por defender sus derechos laborales".

A Sebastián Donaire le ha acompañado la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, quien lamentó la precariedad, desigualdad y las tasas de paro que existen en la provincia onubense. Castilla coincidió con Donaire en la necesidad de un mayor empleo industrial, así como inversiones e infraestructuras para el desarrollo de Huelva.