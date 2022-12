Termina la excepción de la talla de 22 mm de la chirla italiana

El próximo sábado 31 de diciembre termina la excepción a la talla de 22 mm de la chirla italiana y ello pese a las gestiones realizadas por el Gobierno para mantenerla. No obstante, lo cierto es que el Reglamento que contempla tal excepción no ha sido modificado ni prolongado en el tiempo en este sentido.



El Presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández valora esta circunstancia como algo que, de producirse, acabará con la discriminación de los pescadores sufrida en este tiempo en el mercado español, para el que la talla del molusco es de 25 mm.



"La flota pesquera de la chirla, tras estos seis años sufriendo una absoluta competencia desleal, ha sido puesta en muchas ocasiones contra las cuerdas, estando muy al límite, viendo cómo Europa con esta excepción la ha golpeado una y otra vez. Espero y confío en que se acabe con esta discriminación de dos países europeos y podamos empezar a ver algo de luz", expresa Manuel Fernández.



El también Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría sentencia que "la Inspección Pesquera no debe permitir a partir del 1 de enero la comercialización de marisco procedente de Italia con talla de 22 mm"



Por eso alude a que "como siempre la inspección pesquera en el ejercicio de sus funciones vigile estrictamente este cumplimiento a partir del nuevo año y, en caso contrario, se tomen las medidas oportunas".



Desde la Cofradía confían en que la situación se reviertan el próximo año. "Esperemos que las circunstancias del mercado de una vez sean iguales para todos y que el 2023 venga cargado de buenos precios para el sector de la chirla".