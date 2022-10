Sorpresa del Consejo de Alumnos de la UHU por las medidas de ahorro energético

El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (Caruh) ha recibido con sorpresa la entrada en vigor del Plan Urgente de Medidas de Ahorro Energético de la institución, publicado en su boletín oficial el pasado jueves 20 de octubre tras la resolución rectoral de tres días antes.

Fue el viernes 21 cuando los estudiantes se toparon con un cartel en el edificio Galileo Galilei que indicaba que el horario de las salas de lectura quedaba establecido de 8:00 a 21:00 y en los días laborables. Esa misma jornada, la delegada del Caruh, Rocío Soto, recibió la comunicación oficial acerca de las nuevas medidas implantadas para el ahorro energético.

Debido a que, asegura, no han recibido consultas previas, aquello le ha pillado "desprevenida". Por un lado, señala su apoyo a que, por ejemplo, se optimice el uso de los edificios de manera que no haya tantos abiertos. Por otro, muestra su preocupación porque "hay gente que no tiene en su casa el ambiente adecuado para poder estudiar".

Desde que los estudiantes vieran ese cartel, el descontento de algunos de ellos se ha difundido por las redes sociales durante todo el fin de semana. La resolución rectoral señala que "se estudiará la posibilidad de incrementar este horario durante los periodos de exámenes". En este sentido, la delegada del Caruh recuerda que hay universitarios con exámenes en noviembre y diciembre mientras que "los opositores están que trinan".

El Consejo de Alumnos estudia algunas alternativas para paliar esta falta de instalaciones para el estudio durante la noche y los fines de semana. Una de ellas, apunta Rocío Soto, es la posibilidad de utilizar en esos periodos de tiempo las salas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), aprovechando que este centro cuenta con equipos de encendido ininterrumpido. De este modo, ocuparían espacios de un edificio que ya estaría en uso.

Las quejas que han llegado al Consejo de Alumnos de la UHU son numerosas, quejas que "podemos transferir" pero que, recuerda Rocío Soto, también pueden enviar de manera directa al Rectorado y al Vicerrectorado de Estudiantes de la Onubense.