Pilar Miranda considera la Alta Velocidad "irrenunciable" para Huelva y "seguirá luchando por el AVE"

"La Alta Velocidad para nosotros es irrenunciable. Somos la única comunidad autónoma que no está conectada con Portugal a través de la Alta Velocidad", sentenció la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, este lunes.

En relación a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien opina que la Alta Velocidad "nos va a suponer un montón de tiempo" y una inversión "bestial", Miranda aseguró que "eso es una barbaridad. Me parece muy fuerte que a los ciudadanos de Huelva no nos consideren ciudadanos de primera con derechos".

La alcaldesa de Huelva no entiende "por qué en unas capitales de provincia hay Alta Velocidad y en Huelva no. No nos parece adecuado y vamos a seguir luchando por traerla a la ciudad". Miranda urge que que "se pongan trenes en condiciones. Estamos con trenes tercermundistas y eso no estamos dispuestos a admitirlo". Además, indicó que si el Corredor Atlántico no se empieza ya "no va a dar tiempo a que esté en el 2030, una doble vía que puede mejorar el transporte de pasajeros y de mercancías".

Miranda afirmó con rotundidad que "la Alta Velocidad es algo que merecemos y por lo que vamos a luchar". "Hay ciudadanos de toda España que la tienen y nosotros no vamos a prescindir de ella y además nos parece que el Gobierno tiene que trabajar por Huelva porque nos sentimos que no se trabaja por nuestra ciudad y por nuestra provincia. Vemos cómo la Junta apuesta por nosotros y sin embargo el Gobierno en sus competencias no nos atiende de manera adecuada". Por ello, mantiene que "vamos a seguir insistiendo, sea el Gobierno que sea, sin importarnos el color político. Manifiesto mi pena porque el Gobierno de la Nación no nos dé lo que nos merecemos y nos tenga tan olvidados".