Juanma Moreno lamenta que el Gobierno "castigue" a Huelva sin el AVE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, valora "muy negativamente" la solución que planea el Gobierno de España de unir Huelva con Sevilla mediante una red "ex novo de ancho internacional" descartando la Alta Velocidad . Así lo expresó este lunes en Huelva, tras asegurar que la decisión "denota la falta de sensibilidad y de voluntad que tiene el Gobierno de Sánchez (que cambia de criterio cada día) y el propio partido Socialista con la provincia de Huelva".

Moreno, recordó que el propio Parlamento Andaluz aprobó la resolución de un proyecto estratégico para la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía para la conexión con Portugal. "Andalucía es la única comunidad vecina con Portugal que no tiene conexión ferroviaria y esa conexión es de vital importancia dentro del ámbito europeo y de la zona estratégica".

Por tanto, dijo, "yo creo que el Gobierno de Sánchez debería afanarse más en los intereses del sur y de los españoles que aquí vivimos, la comunidad más poblada, y no en otros lugares, porque si vemos la comparativa de obras ferroviarias en otras regiones, por ejemplo, en Cataluña, y luego miramos Andalucía, nos daremos cuenta de que claramente hay zonas privilegiadas en inversiones del Estado y otras que no solo solo no son privilegiadas, sino que están castigadas". Igualmente, Sánchez ha destacado que la Junta de Andalucía seguirá trabajando por impulsar esta infraestructura "vital y seguirá" pidiéndola al Gobierno.

Moreno asegura que los onubenses "no pueden esperar a 2050" para tener el AVE

Ya el pasado mes de enero, durante la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Andalucía celebrada en Huelva, el presidente de la Junta aseguraba que los onubenses "no pueden esperar a 2050" para tener el AVE, porque "es demasiado tiempo para las aspiraciones legítimas de los onubenses". Ha añadido que es consciente de que la alta velocidad es una infraestructura compleja, pero "lo que no puede ser es que se demore un proyecto que es vital no solamente para Huelva y para toda la zona occidental de Andalucía, sino para el conjunto de Europa", ya que ese eje ferroviario entre la ciudad portuguesa de Faro, Huelva y Sevilla "es fundamental para el transporte, no sólo de personal, sino también de mercancía, para ser competitivo".

El presidente del PP andaluz señalaba que el gobierno de Sánchez "nos lleva a una situación límite" para mantenerse en la presidencia del Gobierno que está generando desigualdades entre españoles, algo que desde Andalucía "no vamos a permitir". Añadía que "nadie piense en Moncloa ni en ningún sitio que los andaluces vamos a estar callados cuando nos quieran asignar un papel de españoles de segunda en una España asimétrica, que es la que están creando por puro interés de y de un sillón".