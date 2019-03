Madiedo pide a los estudiantes que se orienten por su vocación

El profesor de la Universidad de Huelva José María Madiedo abrió el viernes una nueva edición del ciclo Diálogos UHU, en el que se encontró con un grupo de jóvenes investigadores de la Onubense, a los que respondió a muchas preguntas tras su charla con título De Huelva a la Luna.

Madiedo destaca por ser en estos momentos el investigador más mediático de la Onubense. Sus trabajos sobre impactos de asteroides en la Luna y en la Tierra tienen una gran repercusión internacional que han sido reconocidos con distintos premios, destaca la propia UHU en una nota.

Durante su intervención en el acto, el profesor no dudó en aconsejar a los estudiantes e investigadores presentes que “elijan la profesión que elijan, sean vocacionales y no se dejen llevar por la inercia de algo que no les satisface”.

José María Madiedo tiene el Doctorado en Química y en Astrofísica y es miembro de la Unión Astronómica Internacional y de la Sociedad Española de Astronomía. En el año 200 obtuvo la plaza como profesor titular y cinco años más tarde cambió su ámbito de investigación hacia la astrofísica, lo que ha llevado a la Universidad de Huelva a ser puntera en la investigación astrofísica “al ser el primer investigador que registró con todo lujo de detalle los impactos de asteroides a la Luna”, destacó el vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil.

“Mi giro desde la Química hacia la Astrofísica se debió a la vocación”, confesó Madiedo, “ya que lo único que quería hacer era investigar sobre algo que me llenase”. En su caso, apuntó, la vocación venía de la infancia: “Cuando era un niño me encantaba mirar al cielo, a las estrellas, y me aprendía los nombres de todas las constelaciones”.

Estudiar para comprender

El profesor explicó que el estudio de los asteroides y sus comportamientos “nos ayudan a comprender el Sistema Solar y su origen”, ya que estos cuerpos celestes no dejan de ser “fragmentos de materiales del proceso de formación del sol y los planetas”.

Explicó que la historia del Sistema Solar “es violenta y está repleta de incontables colisiones, algunas de magnitud extraordinaria”, como puede comprobarse en los cráteres de la Luna.

Para Madiedo y su equipo, observar y estudiar estos fenómenos es de gran utilidad para la astrofísica, con un gran interés, además, para la geología por todas las rocas que hay en el cosmos.