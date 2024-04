RVFV encabeza la noche urbana de Onuba Live, el ciclo de conciertos de Huelva en julio

Onuba Live, el nuevo ciclo de conciertos que acogerá el Puerto de Huelva del 12 al 20 de julio, anuncia una noche dedicada a la música urbana que tendrá lugar el 18 de julio, en el Muelle de Levante, con un cartel conformado por RVFV, Camin, Daviles de Novelda y Moncho Chavea. Las entradas ya se encuentran a la venta, a partir de 30 euros, en la web oficial www.onubalive.com.

Cabe recordar, además, que el referido ciclo musical ya anunció las actuaciones en el mes de julio de Isabel Pantoja, Galván Real, David Bisbal y Andy y Lucas.

El almeriense Rafael Ruiz, más conocido como RVFV, es uno de los principales talentos de la escena urbana y uno de los artistas más escuchados internacionalmente en Spotify, plataforma en la que cuenta con más de once millones de oyentes mensuales y temas que superan los cien millones de escuchas. Números por los que el artista ya ha conseguido más de una decena de discos de oro y platino en España y un doble platino en Italia. Mi luz, Mirándote o Zafiro – Remix son algunos de los principales éxitos musicales del artista, que cuenta también con importantes colaboraciones con colegas como Rels B o Duki. Camin, con apenas unos cuantos años de carrera profesional, es también otro de los grandes exponentes de la música urbana de nuestro país. Cuenta con más de un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify y, en 2023, publicó su último álbum: El príncipe del barrio, un disco con el que ha querido llegar con su música a Latinoamérica. De entre todos sus éxitos, algunos de los cuales ya acumulan varios millones de reproducciones en plataformas digitales, destaca sus tema, junto a Jc Reyes: 34 amor y mafia.Davilés de Novelda es un joven alicantino considerado como uno de los principales referentes del flamenco pop-urbano. Descubrió su pasión por la música con solo siete años, cuando su padre le regaló su primera guitarra. Aprendió a tocarla junto al piano de forma autodidacta y a la edad de once años comenzó a componer flamenco. El artista no ha dejado de crecer profesionalmente desde que era adolescente. De entre sus últimos lanzamientos cuenta con tres colaboraciones que ya se han convertido en grandes éxitos:: Te quiero olvidar, publicada junto a sus amigos RVFV y Omar Montes, No me dices na a dueto con el rapero Dollar Selmouni y Llorando en el Lambo, tema que comparte con Lerica y Mar Lucas.Moncho Chavea, artífice del Chavea Sound, es reconocido por su fusión de ritmos afroamericanos con flamenco, y apodado por la crítica y medios como el "rey del trap gitano". Sus canciones, con una mezcla de sonidos flamencos, influencias árabes, reggaeton, trap y un reconocible autotune, acumulan también millones de reproducciones. Él mismo se reconoce influenciado por grupos y artistas como DLG, Orishas o Camarón. Cuenta con cinco discos de oro y una legión de miles de fans fieles a su música.Los cuatro artistas llegarán a Onuba Live para presentar todos sus grandes éxitos en un festival de música urbana que contará también con las sesiones de dos populares dj's andaluces: Bau Huelva y Víctor Vázquez. Sin duda, será una gran cita que congregará a miles de seguidores de este género musical tan en auge, quienes podrán disfrutar de él desde las 20:00h y hasta pasada la media noche, en uno de los mejores enclaves de la ciudad de Huelva.