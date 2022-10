Joan Roca en el Paseo Gastronómico Iberoamericano: "Huelva es el lugar donde hacer esto"

En Huelva no está el Kodak Theatre ni falta que le hace, porque tiene el Mercado del Carmen y no se necesita estar en Los Angeles para servir de escenario a un paseo de la fama. No uno cualquiera, el que se ha inaugurado este miércoles en la capital onubense es el Paseo de la Gastronomía Iberoamericana. Para honrar a lo mejor que ésta da.

Joan Roca, Xanty Elías, Chef Tita y Narda Lepes personalizan lo mejor de esa transformación hecha arte de los mejores productos de su entorno. Simbolizan, también, la breve historia de este Congreso Binómico cuya segunda edición ya ha quedado clausurada por las autoridades.

Por eso, por su contribución a través de sus establecimientos y de toda esa transferencia de conocimiento que prestan a su comunidad, han descubierto este miércoles su estrella en este paseo. La dominicana Chef Tita, procedente del país invitado en la primera edición de este evento, "muy feliz" y agradecida por esta "plataforma que permite mostrar mi cultura gastronómica".

Narda Lepes, de Argentina, el país invitado en esta segunda edición, emocionada por que este reconocimiento haya tenido lugar precisamente junto a un mercado, como los que ella recorría en un programa de televisión de su país. No es el único que tiene, ella misma ha confesado que un test de ADN ha determinado que "tengo un 50% de andaluza y no lo sabía". Por todo esto y mucho más su estrella queda aquí, "lejos de mi casa pero cerca de mi corazón".

Xanty Elías, "nuestro Xanty", enfatizaba el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, gran embajador de Huelva cuya gastronomía ha situado en el mapa del mundo desde esta esquina al suroeste de la piel de toro. Desde donde obtuvo su estrella Michelin en su restaurante Acanthum, el lugar en el que soñó y puso en marcha su Fundación Prenauta en la que desarrolla su implicación por dar a conocer a los niños lo importante que es comer bien.

Y Joan Roca, que junto a su hermanos Jordi y Josep regenta el Celler de Can Roca en Girona, un templo-galaxia en lo más alto de la gastronomía internacional. Se ha mostrado agradecido y gratamente sorprendido por esta iniciativa del Paseo, "os felicito porque es moderno, creativo". Y no está en cualquier ciudad porque como ha añadido el cocinero catalán, "Huelva necesita ese papel, esa conexión con Iberoamérica, es el lugar donde hacer esto".

Alberto de Paz, director de Binómico, ha ejercido de maestro de ceremonias en la inauguración de este paseo, uno de los grandes broches de oro junto al gran asado argentino que se preparaba mientras en la Plaza de las Monjas. Su rostro ha reflejado la satisfacción por una criatura, este congreso, que crece de un año a otro y prueba de ello son estas primeras estrellas junto al Mercado del Carmen.

"¿Y esto cómo lo hacemos ahora? No estoy acostumbrado", preguntaba Xanty Elías a los fotógrafos antes de descubrir la estrella con su nombre, la primera porque "no podía ser de otra manera", como ha dicho De Paz en las palabras previas que le ha dedicado. Un profeta en su tierra del que el alcalde ha destacado "su corazón, su vertiente solidaria" sin olvidar sus méritos en el terreno gastronómico y su "defensa de Huelva". "Un embajador increíble", ha coincidido Joan Roca, que ha culpado a los padres del cocinero onubense, presentes en el acto, de que sea "un cocinero que traspasa la frontera de Huelva".

Así, una vez descubiertas sus estrellas del recién inaugurado paseo, Gabriel Cruz les ha entregado un galardón con el que recordar que brillan junto al Mercado del Carmen, la catedral del reino de la gastronomía iberoamericana, capital Huelva.