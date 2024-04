El tren se convierte en la prioridad de Huelva por delante de la carretera y el aeropuerto

Las infraestructuras ferroviarias se han convertido en la prioridad de las instituciones, agentes sociales y partidos políticos de Huelva que votarán este martes el documento definitivo del Libro Blanco realizado por el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) al que ha tenido acceso Huelva Información y que ha sido trasladado ya a todos los miembros de la Mesa de la Comisión para el Impulso de las Necesidades en Infraestructuras en la Provincia de Huelva (CINIPH).

Este martes tendrá lugar en la Diputación de Huelva la última reunión de esta mesa en la que todas las administraciones se tendrán que pronunciar sobre si respaldan este documento para trasladárselo a partir de ahora a las administraciones competentes y priorizar aquellas infraestructuras que se consideran indispensables para el desarrollo socioeconómico de la provincia onubense.

Las instituciones, agentes sociales y partidos que deberán expresar su opinión definitiva, tras haber concluido el plazo de alegaciones y aportaciones, son la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de la capital onubense, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, la Subdelegación del Gobierno de España en Huelva, AIQB, Autoridad Portuaria de Huelva, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva, CGT, CCOO, Coprehu, Corehu, CSIF, FOE, Adelante Andalucía, PP, PSOE, VOX, Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, UGT y Universidad de Huelva.

Pese a que el aeropuerto y el desdoble de la carretera nacional 435 habían sido las dos propuestas que más veces se habían planteado en las peticiones, al tener en cuenta otros factores como la urgencia, las infraestructuras férreas han pasado al primer lugar.

Concretamente tres propuestas: el AVE Huelva-Sevilla y la ampliación de los actuales horarios existentes, la modernización de la línea Huelva-Zafra y la construcción del AVE Sevilla-Huelva-Faro que ha sido demandado en las últimas semanas por distintas administraciones y agentes sociales de la provincia de Huelva.

La convocatoria de este martes de la Mesa de las Infraestructuras viene marcada por un ambiente crispado en las últimas semanas después de que primero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara una reducción a 50 minutos del trayecto Huelva-Sevilla sin concretar, y luego el ministro de Transportes, Óscar Puente, apostara por una lanzadera en lugar de un AVE, diera a los onubenses la opción de elegir entre las dos y a la Junta de Andalucía que se decidiera entre el AVE Huelva-Sevilla o la SE-40.

A continuación, y en grado de importancia tras las ferroviarias vendrían las infraestructuras hidráulicas, las viarias, las energéticas y las aeroportuarias.

Así, y tras un proceso de análisis técnico llevado a cabo por el CESpH durante los últimos meses, además de las líneas deficitarias por tren que tiene Huelva, se incluyen en las peticiones la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros (Hidráulicas); el desdoble de la carretera nacional 435 y su unión con la Ruta de la Plata (Viarias); el aislamiento de determinadas zonas de la provincia en cuanto a las infraestructuras eléctricas (Energéticas) y el desarrollo tras las correspondientes autorizaciones del proyecto del aeropuerto Cristóbal Colón (Aeroportuarias).

Éstas son las principales necesidades de Huelva del más de medio centenar de las propuestas que se presentaron para el impulso y articulación del sistema productivo provincial, comarcal y local. Con ellas, se pretende denunciar el lucro volatilizado por la falta de infraestructuras en Huelva con turistas que no vienen, mercados a los que no se llega o territorios provinciales enclavados, el daño emergente con el empleo no creado o la responsabilidad social para activar el territorio.

Una vez se apruebe el documento que delimita claramente qué es lo que pide Huelva, cuánto cuesta y a quién le corresponde ejecutarlo, las distintas instituciones onubenses lo trasladarán para obtener una respuesta clara de las distintas administraciones sobre plazos e inversión.