Construir el AVE entre Huelva y Sevilla sería de los más baratos de España

Indudablemente hacer una variante de la mitad del trazado en lugar de una línea de alta velocidad es más barato. Después del silencio de años llegaron las dudas con el anuncio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó en Sevilla de reducir el tiempo que se tarda en llegar por tren desde Huelva, de la hora y media larga a menos de una hora.

Dudas porque en ningún momento hablaba de alta velocidad, un proyecto que, pese a no ejecutarse, siempre ha estado encima de la mesa durante treinta años y sigue estando para el resto de España, especialmente en el norte del país. Y dudas porque una línea de alta velocidad pondría a la capital onubense a media hora de la sevillana, no a una hora.

Las dudas se fueron despejando a lo largo de la semana a través de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y del propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El Gobierno no contempla para Huelva una línea de AVE, prefiere la lanzadera. Para Huelva tienen pensada una variante de lo que hay, una solución no explicada ni consensuada con los onubenses. El viernes, Puente decía que hay dos posibilidades para que elijan los onubenses.

Según las cifras aportadas por el propio ministro, unir Huelva y Sevilla por AVE costaría 1.100 millones de euros, el plan alternativo que proponen con una variante de 45 kilómetros sería de 410 millones de euros, con lo que descartan por lo que consideran “un coste bestial” la alta velocidad.

El criterio que se adopta para Huelva no es el que se está llevando a cabo en el resto de España.

El AVE que se está construyendo entre Murcia, Lorca y Almería vale 3.500 millones de euros, más del triple que el onubense. Ya no se trata de localidades menores que se ven beneficiadas por un ramal que va desde Madrid hasta grandes ciudades españolas como Sevilla, Valencia o Barcelona, es la unión de dos provincias limítrofes, como Huelva, menos turísticas que la onubense y que no enlazan con otro país de la Unión Europea. Murcia y Almería tienen aeropuerto, Huelva no.

Otro ejemplo, para unir Madrid y Badajoz la inversión que habrá realizado el Gobierno de España cuando finalice la obra será de 3.800 millones de euros para que, finalmente en 2025 queden unidos con un tiempo de 4 horas. La distancia es de 330 kilómetros. La población de Badajoz es similar a la de Huelva pero no es una zona turística ni de litoral. Tampoco tiene previsto grandes proyectos industriales como los que van a venir a Huelva de energías limpias que vayan a incrementar en los próximos años su población. Badajoz también tiene aeropuerto.

Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), recogidos por el profesor de la Universidad de Huelva Juan José García del Hoyo, se puede hacer una comparativa entre lo que cuesta la línea Huelva-Sevilla y el resto de las que ha llevado a cabo el Gobierno de España en el territorio español.

El proyecto del AVE Huelva-Sevilla sería una inversión de 1.100 millones de euros para un trazado de entre 94 y 97 kilómetros. El coste medio de esta vía sería de entre 11,3 y 11,7 millones de euros por kilómetro.

El coste de la línea entre Santiago de Compostela y Vigo es de 26,2 millones de euros por kilómetro construido; entre Santiago de Compostela y Ourense de 25,5 millones; entre Barcelona y la frontera francesa de 24,8 millones; entre Atocha y Chamartín de 24,4 millones; entre Madrid y Valladolid de 22,0 millones; entre Córdoba y Málaga de 17,1 millones; entre Madrid, Zaragoza y Barcelona de 14,2 millones; entre Madrid, Cuenca y Valencia de 12,8 millones; entre Boadilla y Granada de 11,6 millones…

El pasado mes de noviembre, el presidente del Gobierno inauguraba la variante de Pajares para reducir en 37 kilómetros el recorrido entre La Robla y Pobla de Lena dentro del proyecto para llevar la alta velocidad a Asturias. 4.000 millones de euros de inversión en un proyecto en el que el 83% del trayecto discurre entre túneles, 12 en total. El recién terminado túnel de Pajares, de 25 kilómetros, es el séptimo más largo de Europa y discurre a un kilómetro de profundidad bajo la cordillera cantábrica. También hubo que construir 10 viaductos. Ahora, Madrid y Oviedo están a sólo 3 horas y 12 minutos. En este proyecto, los distintos gobiernos no encontraron problemas ambientales. 4.000 millones de euros para 50 kilómetros. El coste del kilómetro construido de AVE ha sido de 80 millones de euros, ocho veces más que costaría el AVE entre Huelva y Sevilla. 16 veces más que la variante propuesta para Huelva.

En cuanto a la denominada ‘Y vasca’ que está en construcción, el Tribunal Europeo de Cuentas realizó en 2019 una estimación de inversión de 4.675 millones de euros, sin embargo, los problemas que están surgiendo han supuesto un sobrecoste de 1.825 millones de euros hasta elevar la última aproximación al precio final a los 6.500 millones de euros.

Todos estos proyectos tuvieron, tienen y tendrán un coste superior de media por kilómetro a la opción más cara que se contempla para el AVE entre Huelva y Sevilla. Si al resto del país se le hubiera aplicado el mismo criterio que se está adoptando actualmente a la provincia onubense, España estaría llena de variantes sin alta velocidad.