Pedro Sánchez asegura a Pilar Miranda que está impulsando el AVE a Huelva, pero renuncia por ahora a una reunión

No parece haber un criterio común en el Gobierno de España en lo que al AVE Huelva-Sevilla se refiere. Si hace una semana el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, apostaba por una red "ex novo de ancho internacional" y no por la Alta Velocidad "convencional" para reducir el tiempo de viaje entre las dos capitales andaluzas, hace un mes el presidente, Pedro Sánchez, le aseguraba a Pilar Miranda que, "como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias, se está impulsando la línea de alta velocidad a Huelva". Así lo recoge una carta enviada por el Gobierno a la alcaldesa de Huelva, con fecha del 25 de marzo, a la que ha tenido acceso este diario.

Dicha carta es una respuesta a una petición de reunión del Ayuntamiento de Huelva con Pedro Sánchez "que se hizo hace cuatro meses", contextualiza el portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias. Una cita que solicitó la alcaldesa y que por ahora no va a producirse, dado que "las previsiones de agenda del presidente no permiten anticipar una fecha para llevarla a cabo, pero este Gabinete ha tomado nota de su interés y nos pondremos en contacto con usted en el momento en el que sea posible", tal y como figura en el escrito remitido desde Moncloa al Consistorio onubense.

Esta respuesta no ha sentado bien en el equipo de Gobierno de Pilar Miranda, que entiende que "Pedro Sánchez no tiene tiempo para Huelva porque su agenda no le permite encontrar un hueco para atender a la alcaldesa". Para Arias "desatender la petición para reunirse por las infraestructuras ferroviarias onubenses es un desprecio a toda la ciudadanía de Huelva".

Sobre la referida carta, es reseñable el hecho de que Pedro Sánchez asegure que "se está impulsando la línea de alta velocidad a Huelva", afirmación que contrasta con las últimas declaraciones del ministro Óscar Puente. Entre las palabras de uno y otro apenas hay 20 días de diferencia.

La pasada semana tuvo como protagonista principal al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que aseguraba preferir una lanzadera para acortar los tiempos de viaje entre Huelva y Sevilla en lugar de la Alta Velocidad. Su apuesta obedece a "una inversión bestial en alta velocidad que no compensa", dijo. Además, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, también suscribía la opinión de Óscar Puente y reafirmaba que la mejor opción es esa red "ex novo de ancho internacional" por tiempo y dinero.

Según las cifras aportadas por el propio ministro, unir Huelva y Sevilla por AVE costaría 1.100 millones de euros, el plan alternativo que proponen con una variante de 45 kilómetros sería de 410 millones de euros, con lo que descartan por lo que consideran “un coste bestial” la alta velocidad. No obstante, esa cuantía es mucho menor a los 3.500 millones de euros que cuesta el AVE Murcia-Almería, los 3.800 de Madrid-Badajoz, los4.000 millones del Puerto de Pajares en Asturias o los 6.500 millones de la Y vasca. Tales datos, según Arias, "nos dicen que lo que el Gobierno hace es relegar a Huelva a ser provincia de tercera".

La carta enviada desde el Gobierno defiende que "el presupuesto de Adif incluye más de 107 millones de euros para la red ferroviaria convencional; así como que se está mejorando en varios tramos de Jabugo y Huelva". A su vez, prosigue el escrito, "para 2024 el Puerto de Huelva contempla una inversión de más de 52 millones de euros para actuaciones como la habilitación del canal de navegación de nuevos tráficos, la ampliación norte del Muelle Sur o la adecuación de instalaciones para suministros energéticos alternativos a buques y embarcaciones". Aun así, hay que recordar que la Autoridad Portuaria es una entidad autónoma en cuanto a presupuestos.

De otro lado, Pedro Sánchez dice también que, "en materia de movilidad sostenible, Huelva recibe 7,7 millones para diversas actuaciones, como la implantación de zona de bajas emisiones, la transformación del transporte urbano y para vías ciclistas, señalización y aparcamientos para bicicletas". "Asimismo, en diciembre el presidente presentó en Dubai, en el marco de la COP28, la construcción de la mayor planta de metanol verde de Europa y una de las más grandes del mundo por parte de dos empresas, que se estima supongan una inversión de en torno a 1.000 millones de euros en Huelva y la creación de 2.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos".

Una moción para "pedir explicaciones" a Óscar Puente

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias, anunció este lunes en rueda de prensa que su equipo de Gobierno registrará una moción en el próximo Pleno -este miércoles- "para exigir a ADIF y al ministro, Óscar Puente, explicaciones por el incidente del Alvia Madrid-Huelva del 4 de abril, así como disculpas por estos hechos derivados de una mala gestión".

Cabe recordar que el pasado 4 de abril aquel Alvia sufrió un retraso al producirse un error en el itinerario marcado cuando realizaba la parada en Córdoba. Fue dirección Málaga teniendo que dar marcha atrás al darse cuenta de la equivocación para regresar a Córdoba. "La suerte estuvo de nuestro lado, pero pudo ocurrir una desgracia", recordaba Arias, que explicaba este hecho en "falta de control, de medios y de sistemas de seguridad". Por ello, "pediremos en la moción que se abra una investigación para esclarecer los hechos".

El portavoz del equipo de Gobierno aprovecha para atizar a Puente, del que considera que "no está capacitado para estar al frente del Ministerio de Transportes" y asegura que "el equipo de Pilar Miranda seguirá firme en su posición de pedir que, gobierne quien gobierne, el AVE sea una realidad en Huelva".