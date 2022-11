La Guardia Civil alerta sobre estafas telefónicas y en internet en Huelva

La Guardia Civil, dentro de la lucha contra las estafas realizadas a través de internet e incluso vía telefónica, alerta de este tipo de delitos, los cuales son investigados por Unidades Especializadas de la Institución. De igual forma con el objetivo de mantener informados a los ciudadanos y evitar que sean víctimas potenciales de este tipo de delitos, el Grupo de Información al Ciudadano de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, imparte charlas a diferentes colectivos dentro del Plan Director y del Plan Mayor Seguridad, donde se dan consejos a jóvenes y mayores sobre Ciberseguridad entre otros.

Entre los delitos que más se dan en la provincia estarían los siguientes:

Aquellos que nos llegan por SMS, denomidados Smishing. Normalmente este tipo de mensajes, suelen traer un enlace que si lo pinchamos nos puede traer problemas. El más común es la instalación de un virus espía que tendría acceso a toda la información que contenga nuestro teléfono. Para evitar este tipo de estafas, nunca acceder a enlaces desconocidos o de dudosa procedencia

Otro tipo de estafa sería el phishing. Ésta consiste en el envío masivo de correos electrónicos, donde en la mayoría de las ocasiones somos ganadores de algún tipo de premio. De esta manera los ciberdelincuentes, consiguen nuestros datos personales, e incluso en ocasiones transferencias de efectivo o nuestros datos bancarios. Para evitar este tipo de ciberestafa, debemos desconfiar de correos o mensajes de desconocidos así como de grandes chollos. Además, nunca deberemos facilitar datos bancarios ni números de tarjetas ni claves bancarias personales.

Así mismo si hacemos compras por internet ahora que se aproximan las fechas navideñas, la Guardia Civil recomienda a los usuarios realizar una serie de pautas de seguridad antes de realizar compras:

Realizar compras por las aplicaciones oficiales siendo estas más seguras que las páginas web.

Asegurarse que las páginas web deben contener en la barra del buscador https para evitar filtraciones de información a terceros cuando se realicen los pagos

Buscar referencias de otros compradores de esa página.

Comprobar que contiene información de la empresa comercializadora, debiendo figurar, domicilio fiscal, teléfono de contacto, políticas de devolución, etc.

Activar si fuera posible la doble verificación de seguridad cada vez que se efectúa un pago así como hacer uso de tarjetas monederos.

Además, no debemos de olvidar, que también podemos ser víctimas de estafas telefónicas. En este tipo de casos con la excusa de que nos van a cortar algún tipo de suministro en nuestra casa o negocio, tal como luz, agua o gas, nos solicitan hacer una transferencia por un importe concreto. Una vez hecha, nos llaman de nuevo para comentar que no les ha llegado, volviendo la persona a transferir de nuevo el dinero, siendo la estafa doble. Por ello recomendamos no hacer ningún envío de dinero, y hacer las comprobaciones oportunas con nuestra empresa oficial suministradora.

En la red nada es 100% seguro, el mejor antivirus es el sentido común, de esta manera podremos evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes.

Para más información, pueden dirigirse a la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Huelva, en los teléfonos 959 24 19 00 (Ext. 285).