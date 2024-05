García-Palacios: “Todos los onubenses están afectados por la falta de inversiones en infraestructuras en la provincia”.

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, hizo un llamamiento a todos los onubenses, sean de la Sierra, el Andévalo o el Condado, para que este jueves a las 20:00 se concentren en la Plaza de Las Monjas de la capital onubense en defensa de las infraestructuras ferroviarias, hídricas y sanitarias que necesita la provincia de Huelva.

García-Palacios aseguró que “el motivo nos afecta a todos, de una manera directa o indirecta, nadie queda desafectado de la situación de carencia de infraestructuras en la que nos encontramos. Quizás una parte de la provincia pueda pensar y yo qué tengo que ver con el AVE o con una conexión entre Andalucía y el Algarve, pues tienen que ver, porque la generación de riqueza que se hace a través de las inversiones privadas y públicas, que no son otra cosa que el empleo del dinero recaudado a través de los tributos de la parte privada, civil y empresarial y trabajadores de cualquier sociedad, afecta a toda la sociedad, donde se hace o se deja de hacer como es el caso de la provincia de Huelva”.

El presidente de los empresarios de Huelva apeló a la responsabilidad de los onubenses “sean de la comarca que sean” que se movilicen “para garantizar el futuro para las próximas generaciones”.

“No es sólo una cuestión de AVE porque en esta provincia el déficit la inversión pública, principalmente del Gobierno de España que es el que tiene mayores competencias, y la Junta de Andalucía en la parte que le toque, brilla por su ausencia, pero no de hace cuatro, cinco u ocho años, desde los años 80 no se hace una inversión específica para la provincia de Huelva de suficiente calado”, manifestó García-Palacios que puntualizó que por parte del Gobierno central “compromiso firme no puede existir ninguno porque los presupuestos no están prorrogados sino que de manera unilateral el presidente del Gobierno ha decidido no presentar Presupuestos Generales del Estado, no hay un escenario económico de inversión de obra pública que no estuviera ya en 2023”.

Respecto a inversiones concretas como las ferroviarias, el presidente de la FOE precisó que “estamos hablando de la alta velocidad, de conectar Andalucía con el Algarve pero también de mejorar ostensiblemente la conexión paupérrima que tenemos entre Huelva y Sevilla con ferrocarril, hay que conectar dos regiones ricas de la periferia de Europa pero la responsabilidad política pasa siempre primero por despejar a córner, buscar alguien que tenga más culpa que yo, creo que esto es ya casi una tomadura de pelo”.

En cuanto al aeropuerto, García-Palacios explicó que “la solvencia de un proyecto como el aeropuerto no le corresponde a una Subdelegación para llevárselo al Ministerio, hay una serie de empresas privadas, realmente relevantes incluso a nivel mundial algunas de ellas, que están dispuestas a apostar no sólo por la construcción sino por la gestión y uso del aeropuerto. No conozco el origen de los aeropuertos de Castellón o Ciudad Real que no tuvieron origen empresarial, el Gobierno es autónomo para poner una serie de condiciones a un proyecto 100% privado, que ponga todos los requisitos que considere pero si hay una iniciativa empresarial, la responsabilidad económica es de quien está dispuesto a generar su patrimonio y su prestigio. Entiendo que se aseguren porque es una condición aeroportuaria pero no se puede poner siempre en duda porque al final si todo es cuestión de duda, nunca se va a resolver”.

“Huelva es la única provincia de España con litoral suficiente que no tiene un aeropuerto y los argumentos en los que se refugian las administraciones competentes, por no decir otra palabra, creo que están muy cerquita de insultar a la inteligencia”, concluyó García-Palacios.

El presidente de la FOE recordó también que el proyecto Ceus “estaba absolutamente bloqueado por la disparidad de interpretaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno central y no hubo un punto de inflexión hasta que una serie de empresarios a los que acompañé decidimos que, si no había dotación presupuestarias, poner como mínimo cuatro millones de euros y a partir de ahí el ministro de Ciencia con Pedro Duque, el consejero Rogelio Velasco y el Ministerio de Defensa hubo una interlocución para aprovechar una oportunidad histórica desde el punto de vista científico y estratégico para la provincia de Huelva, España y Europa”.

García-Palacios incidió también en la necesidad de las infraestructuras sanitarias como la construcción del materno infantil, porque “es doloroso pensar que Huelva es la única provincia de Andalucía que no tiene un hospital específico materno-infantil y que a partir de unos meses los niños hay que derivarlos a Sevilla porque aquí no se pueden atender, y llevamos así años, con promesas de un gobierno y de otro, parece que ahora hay una fecha pero tenemos que exigir que esa fecha no se demore”.

Para el presidente de los empresarios onubenses la movilización de este jueves no es un punto y a parte sino un punto y seguido. “Hace ya algo mas de dos años, desde el 4 de marzo de 2022 que no concitábamos a la sociedad onubense a movilizarse, quizás tengamos que hacerlo con más reiteración”.