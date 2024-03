García-Palacios: “Las multinacionales han visto que Huelva puede ser la puerta de entrada a Europa”

Cuando se cumple un mes del I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde celebrado en Huelva, José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), impulsora del evento, da voz a una sociedad civil que no quiere esperar más a que el futuro llegue a la provincia de la mano de otros. Una voz que ya no reclama infraestructuras, sino que las exige a las administraciones para que estén a la altura del futuro que, por primera vez en décadas, puede cambiar la economía onubense y andaluza.

-Con el congreso, ha sido la primera vez que de una forma generalizada la sociedad ha comenzado a darse cuenta de lo que puede suponer el comienzo de la producción de hidrógeno verde en la provincia y se preguntan ¿Es posible que vaya a venir a Huelva algo de estas dimensiones?

- No es que nos lo podamos creer, es que tenemos que comenzar a creernos nuestras propias capacidades. Huelva ha estado demasiado tiempo esperando que alguien le traiga algo y cuando delegas en terceras personas, y sobre todo en administraciones y partidos políticos, hace que tu capacidad para luchar por las cosas que de verdad son importantes se vaya diluyendo. Desde el año 2015, cuando la FOE cambió, nos planteamos si éramos capaces de hacer que una gran parte de ese destino fuera por nuestra lucha, recuperar el amor propio, no tener que depender siempre de las migajas o de la compasión de las administraciones.

- La idea del congreso no nace en un mes, ¿En qué momento comenzó a tomar forma?

- Siempre hemos querido en la FOE tener cercanía con la industria. Tenemos la convicción de que en Huelva hay potencial. Bendito sea el día en el que ha habido multinacionales que se han dado cuenta de ese potencial, de que aquí hay condiciones naturales y de desarrollo que no se dan en otros sitios. Esto va a ser una segunda revolución. En el 67 vino la refinería y con ella el polo de desarrollo y ésta, no voy a decir que sea mejor que la anterior porque aquella fue determinante para que el perfil de Huelva cambiara en diez años duplicando su población, va a posibilitar un salto cualitativo que creo que va a ser incluso más importante. Y además va a estar alineada con el medio ambiente, la sostenibilidad, la tecnología más puntera y, lo más importante, que Huelva va a ser foco internacional de atención y atracción.

- Al congreso llegaron a Huelva los máximos representantes de multinacionales, empresas energéticas, del sector bancario… un nivel que no se recordaba en la capital ¿Cómo se pudo conseguir reunirlos a todos en el mismo momento?

- Al principio tuvimos que salvar algunas sensaciones de escepticismo pero en el momento que se vio la posibilidad de que Huelva y Andalucía se convirtieran en el altavoz de esta nueva industria todo fue más rápido. De los primeros en verlo claro fueron el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el propio presidente Juanma Moreno. Y todo se aceleró. La presentación en Madrid en la torre Cepsa también fue clave. En el verano del 23 ya sabíamos que iba a ser un éxito absoluto, con la capacidad de quien se puso al frente de la organización, Luis Arroyo, y el apoyo del resto de los empresarios, todos de Huelva. Aquí hay capacidad para hacer lo que nos propongamos, con humildad pero pensando a lo grande. Lo que hemos hecho no se ha hecho en Europa, pero necesitamos que se nos dote de las infraestructuras necesarias.

- El mundo empresarial ya ha apostado por Huelva pero en el congreso se ponía de manifiesto que hay muchos retos pendientes todavía. Uno de los primeros es tener trabajadores formados en un corto espacio de tiempo.

- Esto es una apuesta de España, sobre todo de Andalucía y especialmente de Huelva. Hay que formar a los jóvenes onubenses y tenemos entre tres y cinco años para lograrlo. En Huelva se van a dar unas oportunidades que no se van a ver en el resto de España. En Huelva no hay capacidad para cubrirlo todo, hay que contar con Andalucía e incluso con el resto del país pero Huelva debe tener su hueco y ser los primeros en la formación de trabajadores cualificados en los institutos y en los colegios, transmitir que esta opción tiene una mejor retribución y estabilidad, una carrera a largo plazo.

- También se necesita una nueva infraestructura eléctrica que va a obligar a que haya una inversión importante por las administraciones.

- A los que están al frente de las administraciones, a los responsables políticos que tienen que tomar las decisiones, hay que llamarles la atención. No puede ser que por una cuestión de desidia o de falta de capacidad, proyectos de este tipo no lleven la velocidad de crucero que deberían llevar. Tanto la Junta de Andalucía como el Estado tienen que poner todas las facilidades para que el suministro energético llegue para que el desarrollo de estas industrias sea el adecuado. La administración tiene que ir en el recorrido de la mano de estas empresas porque no estamos hablando de inversiones de 30 o 40 millones de euros, son miles de millones Se necesita la connivencia durante mucho tiempo de las administraciones.

- Y agua.

- Es algo que está relativamente resuelto con la regeneración de aguas usadas y las desaladoras. Las empresas impulsoras de estos proyectos del nivel de Cepsa, Maersk, Atlantic Copper o Fertiberia no invierten miles de millones dependiendo de si llueve o no, vienen con eso resuelto. Alguien ha querido en algún momento propiciar una rencilla entre el sector agrario y el industrial, pero eso ha quedado ya resuelto, somos absolutamente complementarios.

- Si hablamos de infraestructuras, el AVE no está previsto hasta 2050. ¿Puede provocar este desarrollo industrial que se acelere la inversión en la provincia?

- El que aluda ahora o dentro de diez años al argumento de que es que no me di cuenta… más señales no se pueden dar. No sólo AVE, somos la única provincia española con litoral marino que no tiene aeropuerto, la única, que también es curioso. La necesidad está. Europa ha dicho que hasta 2050 porque ha habido eurodiputados y partidos políticos que lo han ratificado. Esto es una puñalada trapera para la provincia de Huelva.

- ¿Y por qué este trato a Huelva?

- Porque los intereses de los partidos políticos están por encima de los de la ciudadanía. Es muy triste decirlo. Primero la ideología y luego el individuo y éstas son las consecuencias. Con tal de verte tuerto estoy dispuesto a quedarme ciego. A ese nivel llega muchas veces el razonamiento de muchos representantes políticos. Nos mandan a 25 años vista a la posibilidad de ver si por la provincia de Huelva pasa una vía de alta velocidad. Unir Sevilla con Huelva y Faro es unir Andalucía con el Algarve, es unir España con Portugal. Eso sólo puede traer efectos positivos. Este lunes tendríamos que empezar con el pico y la pala. Desde el Gobierno central no se ha querido en ningún momento tener en cuenta este aspecto, pero no de ahora, este proyecto data de los noventa. Nos hemos encontrado con ese desprecio, con ese desdén injusto que han hecho a la sociedad civil y a las generaciones futuras de onubenses damnificados de sus intereses.

- Hace más de 20 años que no llega una gran inversión en infraestructuras a Huelva ¿La provincia se está partiendo en su desarrollo?

- Ha sido algo histórico. La provincia de Huelva está dividida y todo por las comunicaciones. No está vertebrada. Tenemos una buena conexión que va de Sevilla a Portugal pero de ahí para arriba… tenemos que empezar a trazar tejidos capilares algo más ágiles que lo que tenemos actualmente. Invirtiendo en infraestructuras se facilita el desarrollo y lo que tenemos ahora no permite el desarrollo ni de población ni de otro tipo de industria. Huelva está absolutamente abandonada en cuestión de comunicaciones internas. El estado de las carreteras es un desastre. Aquí no invierten las administraciones mientras, sin embargo, hay multinacionales que han visto el potencial que tiene Huelva, que puede ser la puerta para entrar a Andalucía, España y Europa. Todo es cuestión de perspectiva.

- También ha reclamado un palacio de congresos y más plazas hoteleras. ¿Puede llegar Huelva a ser una ciudad de eventos?

- Hace una semana valoramos los resultados del I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde y nos pusimos tareas todas las administraciones. Es evidente que necesitamos un palacio de congresos, somos la única capital de Andalucía que no lo tiene. Se puede instalar en el puerto, en el Ensanche Sur con vistas a la ría o donde sea. El turismo de congreso es el que más dinero deja. ¿Cómo convencemos a las grandes cadenas hoteleras para que inviertan en Huelva? Creando la necesidad con un programa de eventos y congresos que traiga a decenas de miles de personas durante todo el año con alta capacidad económica. Si fuésemos capaces de tener en Huelva tan sólo un 20% de lo que hace Fibes en Sevilla, la ciudad cambiaría.

- La economía onubense tiene también un pilar en la agricultura que este año ha visto reducida a la mitad el uso de agua. Con una mayor expansión en la protección de Doñana y la falta de infraestructuras hídricas, ¿Cómo va a ser el futuro del sector?

- Es lamentable que sea por una cuestión ideológica que contrasta con la realidad. Se está restringiendo la construcción de presas y, sin lamentarlo, vemos 45 hm3 yendo al mar en un simulacro en la presa portuguesa de Alqueva. En diciembre de 2022 por Gibraleón pasaron 120 hm3 en dos o tres días, la capacidad de la presa de Alcolea. Si se hubiera recogido estaría solucionado el problema actual. Y siguen dirimiendo si son galgos o podencos, diciéndonos sin reparo el oscuro futuro de los agricultores de Huelva y denunciándonos en Bruselas, es algo inaudito. El único argumento es la disputa política. Que alguien dude que los agricultores onubenses no quieran cuidar Doñana... Se ha ido evolucionando y el culpable de todo no es el ser humano. Doñana es Doñana gracias a la presencia del ser humano, en cualquier caso habría que revisar si continuar con los usos tradicionales como la ganadería vacuna extensiva que en los años treinta o cuarenta hicieron de Doñana un vergel. Doñana es parte de un ecosistema natural, social y empresarial y hay valores que hay que preservar. ¿Dónde ponemos la linde de Doñana? ¿En toda la península ibérica? ¿En el casquete polar? ¿Qué puede ocurrir a nivel global que no le afecte a Doñana? Doñana es la escusa perfecta para restringir determinadas cosas por parte de las administraciones. ¿De esto quién se beneficia? Que cada uno saque sus conclusiones.

- Otro proyecto que no termina de arrancar es el CEUS.

- Es inaudito que Red Eléctrica siga paralizando el proyecto. No nos damos cuenta todavía del alcance que tiene la industria aeroespacial. La Caja Rural del Sur y varios empresarios de la FOE pusimos cuatro millones de euros encima de la mesa. Se desatascó el problema y ahora no está operativo porque hay un cable que Red Eléctrica Española no termina de poner. Es inaudito. Inexplicable.

- ¿Cómo ve el futuro? ¿Se conseguirá dar el salto que Huelva necesita?

- Ya no podemos esperar. Me inquieta que ante la incapacidad de mostrar nuestras capacidades venga alguien vecino y se adelante. La Federación Onubense de Empresarios va a estar en permanente sintonía y disposición de colaborar con las administraciones pero no vamos a esperar a que nos marquen el paso, no podemos ir al paso de las administraciones que son las que se tienen que alinear con las necesidades de las inversiones anunciadas, previstas y planificadas. No me cabe duda de que capacidad hay para hacerlo, lo que hay que hacer ahora es demostrarlo.