El Congreso del Hidrógeno Verde tiene un impacto económico de 2 millones en Huelva

El I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde ha tenido un impacto económico de 2 millones de euros en Huelva. Así lo manifestó su director, Luis Arroyo, en la presentación el informe del balance del encuentro, acto que tuvo lugar en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y que contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; del delgado del Gobierno andaluz, José Correa; del presidente de la Diputación, David Toscano; del presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana; del presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, y del presidente del comité técnico del Congreso, Francisco Montalbán. El segundo congreso se celebrará el 5,6 y 7 de febrero de 2025.

El director del Congreso, Luis Arroyo, que destacó que éste se pudo organizar "gracias a la implicación de las administraciones". Explicó que el congreso "es una herramienta para potenciar Huelva a nivel industrial y de todas las empresas que hemos tenido punteras, no sólo a nivel nacional sino también internacional, hemos tenido una concentración de CEOS que no se había visto previamente y eso al final repercute en la ciudad, porque se realizan muchas reuniones".

Arroyo destacó que el congreso "no es solamente una difusión de información y de dar conocimientos del hidrógeno, de las técnicas y de lo último, sino un punto de encuentro de empresarios, de encuentros empresariales, que es lo más importante, y de posicionar Huelva como el destino del hidrógeno verde y de la descarbonización, que es un objetivo que existe desde Europa y, por supuesto, del Gobierno de España".

Son más de 1.200 inscritos en el congreso, más del 80% procedentes de fuera de Andalucía. Indicó que han sido 1.063 asistentes, 142 periodistas acreditados, más de 60 ponentes, 400 empresas registradas. Se llevaron a cabo 615 encuentros de profesionales y se ha contado con 20 asociaciones, "hemos conseguido que todas se involucren", a lo que añadió que "cuando se piense en hidrógeno verde se piense en Huelva es el objetivo de este congreso". La difusión del encuentro ha llegado a más de 35 países. En cuanto al empleo, se han generado 52 empleos directos y 100 indirectos.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, manifestó que este primer congreso "es la primera piedra real de un nuevo futuro no sólo para Huelva capital sino también la provincia, donde el factor industrial, que identifica está provincia, podrá jugar un papel predominante no sólo para la viabilidad futura de la ciudad y de la propia provincia sino incluso para toda la sociedad española y europea, al convertirnos en primeros productores o donde estarán las plantas de las nuevas energías limpias que ya son una realidad, no sólo el hidrógeno verde sino también el metanol verde".

García-Palacios recalcó que el hidrógeno verde, de lo que ha ido este congreso, "es algo que nos va a identificar, hidrógeno con H de Huelva y eso es algo que llevaremos muy a gala".

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, destacó que "el Puerto de Huelva es un referente y va a ser un referente en cuanto a la transición energética, seremos referente en hidrógeno verde, amoniaco verde, metanol verde, en biocombustibles de segunda generación". Recalcó que serán en torno a 8.000 empleos directos los que se van a consolidar en Huelva "cuando todas las plantas estén en funcionamiento y en pleno rendimiento", y a nivel de inversión "serán en torno a 10.000 millones los que vengan a Huelva para hacer este tipo de plantas, incluidas las empresa auxiliares". Incidió en que "no dejemos escapar esta oportunidad que tenemos en Huelva".

Francisco Montalbán, presidente del comité técnico del congreso, que se mostró sorprendido "muy gratamente" del apoyo de la administración pública, defendió que "hay que ser ambiciosos, tenemos que pensar que en el mundo el hidrógeno verde es un protagonista y Huelva puede ser la capital de ese mundo, para ello hay que pensar en grande, ser ambiciosos y tenemos que creérnoslo, Huelva está capacitada", el objetivo del año que viene "es mejorarlo, y lo vamos a conseguir, y lo que vamos es a trabajar para ello, es una gran oportunidad que no podemos perder".

El delegado del Gobierno andaluz, José Correa, subrayó que "hemos ido todos de la mano, hemos remado en la misma dirección y el primer congreso ha sido muy positivo". Afirmó que por parte de la Junta de Andalucía "la implicación ha sido total". Señaló que con este congreso "hemos puesto la primera piedra de lo que va a ser el futuro industrial en nuestra provincia, un futuro verde, sostenible y prometedor".

El presidente de la Diputación, David Toscano, recalcó que este primer congreso "ha tenido un rendimiento extraordinario, un rendimiento económico y de difusión, y una gran repercusión a nivel de la marca Huelva, Huelva ha sido el centro de atención con el hidrógeno verde, estamos ante una oportunidad única para el empleo, para el desarrollo económico de toda la provincia, y ahí estamos todos unidos". Comentó que es fundamental, y en ello trabaja la Diputación y el Ayuntamiento, "que cuando vengan sepan qué pueden encontrar en cada uno de los municipios, suelo, infraestructura..., que sepan en un solo documento qué es lo que pueden encontrar en cada uno de los municipios".

Toscano también deseó que se aprovechen las oportunidades de empleo, "que sea la gente de la provincia la que consiga esos puestos de trabajo, que van a ser de calidad, para los cual deben estar formados, la Junta de Andalucía está haciendo un importante esfuerzo a través de Educación pero también la Universidad debe entrar, que incentive a los jóvenes sobre cuáles son las oportunidades de empleo y que sepan dónde están los nichos de empleo".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, manifestó que "cuando las administraciones nos unimos con los empresarios, con los agentes sociales y económicos, cuando colaboramos la iniciativa pública y privada en Huelva somos imparables". Apuntó que "este congreso ha marcado un antes y un después porque hemos sido el escaparate del hidrógeno verde en el mundo, pero además se ha trabajado con un fin, que es captar inversores". Resaltó que en el Ayuntamiento "hemos tenido muchas reuniones, pero hay quince en las que probablemente los inversores se queden en Huelva".

Recordó que el Ayuntamiento está cambiando de uso rústico a industrial 600 hectáreas de terreno, "porque estamos viendo que no hay suficiente", a lo que añadió que el Parque Empresarial "está a disposición de los empresarios", ya que el Puerto, "que es muy potente, llegará un momento que no va tener suelo suficiente si sigue haciéndolo lo bien que lo está haciendo".