Santiago Padilla: "Las hermandades del Rocío han sido pioneras en el cuidado del medio ambiente de Doñana"

Santiago Padilla Díaz de la Serna afronta su segundo mandato al frente de la Hermandad Matriz de Almonte, tras ser reelegido en el cargo hace poco menos de un año. Hijo y nieto de presidentes de la Matriz, ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en distintas juntas de gobierno de la hermandad y es autor de diversas publicaciones de temática rociera. A pocas horas de vivir una nueva procesión de la Blanca Paloma, analiza el estado actual de la Romería y los retos de futuro de la misma.

- A diferencia del pasado año, la Romería no coincide ni con elecciones municipales ni con un proceso electoral en la Hermandad Matriz…

Todo eso ya es bueno. La experiencia que tenemos es que ese tipo de procesos electorales internos complican mucho todo y, por eso, una de las cosas que nos gustaría modificar en la revisión de las reglas de la hermandad es que el proceso electoral no puede ir justo después de una romería, ya que las cosas pueden salir bien, mal o regular pero no puede ser esto último el elemento que juzgue a una candidatura en el caso de que la junta de gobierno decida presentarse a una reválida. Afortunadamente eso no cuenta en esta Romería y va a tener, o mejor dicho ya está teniendo, un efecto positivo, ya que es muy importante la unidad en la Matriz y en todas las hermandades.

- ¿Qué novedades presenta este año la Romería?

Tenemos pocas novedades. Básicamente, vamos incorporar unos cambios de formato en el Rosario de la noche del domingo para darle más dinamismo y hacerlo más ágil. Y aparte de eso, vamos a consolidar las medidas iniciadas el año pasado en La Raya para sacar la tracción mecánica, que tuvo un resultado estupendo.

-¿Qué valoración hace la Hermandad Matriz de la nueva ordenanza de tasas de carruajes implantada por el Ayuntamiento de Almonte?

Todo lo que signifique avanzar en la seguridad, bienvenido sea. Pero no podemos perder de vista que El Rocío es una devoción eminentemente popular y este tipo de medidas hay que sopesarlas mucho y buscar fórmulas que sean lo menos gravosas posibles para los rocieros. En este sentido, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que atañe a las hermandades, que ya pagan por distintos conceptos. Me preocupa que esto pueda generar un proceso de balcanización en el que cada ayuntamiento se plantee hacer la guerra por su cuenta. Tenemos que pensar en medidas universales y no podemos aplicar una tasa en cada término municipal.

-En esta Romería participan 127 filiales. ¿El futuro pasa por la incorporación de nuevas filiales a corto plazo?

Una de las cosas que hemos hecho este año es cambiar las normas de ordenación y admisión para las nuevas hermandades filiales. La idea es implantar una categoría nueva que se denominará como Hermandades Agregadas a la Matriz de Almonte. En esta nueva categoría vamos a tener hermandades que están andando el camino para ser filiales, y que se incorporarán a la nómina cuando cumplan los requisitos, y hermandades que por diversas circunstancias no podrán llegar a ser filiales, bien porque están en Diócesis donde ya existen filiales o porque tiene dificultad para consolidar su proyecto por diversas cuestiones. La idea es que en esta categoría esas hermandades tengan unos derechos que hasta ahora no tenían.

-¿Pero hay en estos momentos hermandades que pueden ser filiales próximamente?

Hay algunas que podrán cumplir los requisitos en los próximos años y pasarán a engrosar la nómina de filiales. La cuestión es que tenemos limitaciones de espacio y tiempo en la Romería y habrá que ralentizar el proceso dando, al mismo tiempo, derechos a las hermandades en esta nueva categoría. Estas nuevas normas ya se han trasladado a los propios interesados y a la Diócesis de Huelva y nuestro objetivo es hacerlas oficiales el 29 de junio, con lo que conseguiremos desterrar ese concepto de hermandades no filiales.

-¿Cuál es el futuro de la Romería del Rocío?

Las medidas que adoptamos lo que pretenden es no congelar ni paralizar el crecimiento del Rocío, porque todas las iniciativas que están surgiendo como Senderos del Rocío o el Camino del Rocío a Santiago lo que hacen es estimular la existencia de nuevas hermandades. En ese sentido, sabemos que podemos crecer a lo largo del año, pero tenemos que armonizar ese crecimiento con la Romería.

-¿Qué aspectos son mejorables en la Romería?

Si algo nos ha enseñado la historia del Rocío es su capacidad de adaptación, de buscar soluciones a los problemas. La Romería de hoy tiene poco que ver con la de principios del siglo XX. La esencia es la misma, pero las formas se han ido adaptando y ese es un principio básico para el futuro del Rocío. Debemos tener la capacidad de mantener la esencia, saber dónde está y adaptar las formas hasta donde sea posible teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y tiempo. Habrá que hacerlo con tacto y delicadeza e intentando que ninguna medida provoque efectos indeseados.

-Recientemente se ha celebrado una reunión para tratar la procesión de la Virgen del Rocío. ¿Hay preocupación en torno a este asunto?

La procesión de la Virgen del año pasado fue muy complicada y espero que este año se desarrolle en otros términos. Pero esto no es una preocupación nueva y llevamos 30 años realizando este tipo de reuniones. La procesión se ha complicado mucho en los últimos años y es consecuencia de que tenemos un Rocío más masificado; incluso el número de almonteños censados en los últimos 30 años también ha cambiado de manera ostensible. Toda esta preocupación fue la que dio pie a las reformas que se hicieron en las andas procesionales de la Virgen hasta el punto de hacer unas nuevas, estrenadas en 2022. Es bueno que exista esta preocupación porque eso significa que hay posibilidades de mejorar. Mi deseo es que podamos disfrutar de algo parecido a tres o cuatro primeras horas de la procesión de Pentecostés de 2022 o a la Procesión de Reina en Almonte. Ese sería el broche de oro para esta romería.

-Para que no haya incidencias, la Romería cuenta con el Plan Romero, que además cumple 40 años…

El Plan romero es imprescindible para hacer la Romería de nuestros días. Y en ese proceso de 40 años se dio con la clave de tener un interlocutor con todas las hermandades a través de la Matriz. Ese engranaje ha funcionado de forma perfecta, siempre además con la vocación de mejorar e implementar. Tenemos que felicitarnos por el éxito de este plan de seguridad que es un referente a nivel nacional y europeo. Y qué mejor manera de celebrarlo que con el centro hospitalario que la Junta ha anunciado para la aldea del Rocío.

-¿Cómo valora el anuncio realizado por la Junta para iniciar el proceso de expropiaciones para el tercer carril de la carretera Almonte-El Rocío?

Esa carretera tiene un arreglo complicado. Cuando conocimos el proyecto en sus inicios no tenía resuelto los cruces que tiene el Camino de los Llanos. Quiero pensar que eso está ya resuelto porque la carretera está ahora mismo en condiciones deplorables, por lo que cualquier mejorar será beneficiosa para todos.

-La Romería se desarrolla en un espacio protegido como es Doñana y en la actualidad hay una especial sensibilidad con las cuestiones medioambientales. ¿Hasta qué punto se ha avanzado en esta cuestión?

Ni Doñana se entiende sin El Rocío ni El Rocío se entiende sin Doñana, por lo que puedo asegurar que el nivel de conciencia medioambiental es altísimo. No obstante, tenemos que distinguir entre las personas que vienen de manera organizada con las hermandades y las personas que se agregan en última instancia a los caminos. Las hermandades han sido pioneras en el cuidado del medio ambiente y los caminos, tal y como reconocen los propios gestores del espacio. Sin embargo, sí tenemos un problema con esas personas agregadas y habrá que seguir buscando soluciones.

-¿Es la Romería del Rocío uno de los mejores activos de la provincia?

Pocos pueblos, provincias o regiones tienen una romería del significado del Rocío. Y eso es un éxito del pueblo de Almonte, pero también de sus hermandades y devotos. El Rocío es una tarjeta de presentación de Andalucía, ya que pocas realidades habrán sintetizado como El Rocío las señas de identidad culturales de Andalucía, e incluso España. Todo ellos, sin perder de vista que para nosotros el objetivo de nuestro esfuerzo es que haya una devoción a la Virgen y sea un camino de vida cristiana.

-¿Hasta qué punto contribuye también a ese objetivo las recientes exposiciones organizadas por la Hermandad Matriz?

El Rocío no es solo la Romería y nosotros llevamos algunos años intentando poner en valor el patrimonio histórico y artístico de la Matriz que es un medio para difundir la devoción de la Virgen y en este preámbulo hemos podido disfrutar de dos exposiciones. Una en Huelva sobre la cartelería de la Virgen del Rocío y otra como culminación de trabajos de catalogación del joyero de la Virgen. Ahora estamos trabajando en una gran exposición que haremos en otoño en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde queremos llevar ‘Otorga lo imposible’, que vincula el mundo del toro con El Rocío y también queremos traer en verano a la casa hermandad la exposición ‘El Rocío con el color de los sesenta’

-Recientemente se dieron a conocer los resultados previos de las excavaciones arqueológicas que apuntan que El Rocío fue un puerto de entrada y salida de mercancías en la Edad Media. ¿Cómo valora estos trabajos?

Todo esto lo único que hace es incidir en la línea de trabajo que llevamos impulsando hace más de una década para conocer con más profundidad la historia del Rocío, que ha convertido una devoción local en un lugar periférico en una devoción universal durante siete siglos. Esta iniciativa de la Matriz llevada a cabo con la Junta de Andalucía y el grupo Urbanitas de la Universidad de Huelva ha dado unos frutos muy interesantes y ya hemos solicitado una segunda fase del proyecto que permita excavar esos vestigios que se han localizado por georradares para datarlos y fecharlos para confirmar todas las hipótesis que sitúan cerca del Santuario un embarcadero importante que conectaba por vía fluvial con los puertos de Cádiz y Sevilla. También hemos firmado un acuerdo con la UNIA para conocer cómo se extendió la devoción a la Virgen del Rocío en América.

-¿Qué espera la Hermandad Matriz del viaje que realizará a Roma a finales del próximo mes de agosto?

El viaje tiene dos razones. Por un lado, el centenario del título de Pontificia, que fue en 2020 y no se pudo acudir a Roma por la pandemia, y el 30 aniversario de la visita del papa San Juan Pablo II al Rocío que se celebró el año pasado. El objetivo es estrechar lazos con la Santa Sede. Hace unas semanas estuve en Roma para preparar el viaje y pude saludar al Santo Padre, al que reiteramos nuestra lealtad. Tenemos varios proyectos en ciernes que se pueden ver reforzados con esta peregrinación a Roma en la que nos queremos hacer notar y que sigan tomando conciencia de lo que significa El Rocío para la Iglesia.

-¿Podemos esperar una visita del papa Francisco al Rocío?

Tenemos que ser realistas y por eso tiene mucho sentido que vayamos a roma. Es algo muy complicado. El papa Francisco ha hecho una orientación en su programa de viajes distinta a la de papas anteriores y, además, los años pasan y la edad no pasa en balde para nadie. Estamos intentando tener momentos de encuentro con el Papa de cara a esa peregrinación y estoy seguro de que el Papa se va a enterar de que los rocieros y la Matriz han estado en Roma.