García-Palacios aplaude la iniciativa del alcalde de pedir una reunión a Ábalos

El desdoble del túnel de San Silvestre, una prioridad

La crisis del coronavirus no ha cambiado ni las peticiones, ni el orden de las mismas, si el tema a tratar son las infraestructuras, según el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios. “La prioritaria es el desdoble del túnel de San Silvestre”, y ahonda más si cabe puesto que “no solo es importante sino que además es urgente e incluso me atrevería decir que hasta de emergencia”. Para el presidente de la organización empresarial la actuación en esta infraestructura es “vital” ya que si no “corremos el riesgo de tener que cerrar la provincia por un colapso. Nos quedaríamos sin agua literalmente”. García-Palacios también apunta a otras infraestructuras, entre ellas, las conexiones ferroviarias que son “muy importantes para el desarrollo de la provincia”. Para el futuro de la provincia de Huelva “la llegada de la Alta Velocidad y contar con unos servicios ferroviarios dignos del siglo XXI, de los que adolecemos en la actualidad, son indispensables para nuestro impulso y crecimiento”, explicaba Cruz en su carta a Ábalos. Por ello, “solicito una reunión urgente con usted en el que podamos abordar la planificación y futura ejecución de dichas infraestructuras, fundamentales desde hace años pero que se hacen especialmente perentorias en la situación actual”.