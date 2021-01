“Reconocemos y valoramos como positiva la eficacia del protocolo Covid”

EL primer trimestre del curso ya se ha completado y Rocío Giraldo, coordinadora en Huelva de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adián) y directora del IES Fuentepiña de la capital onubense, hace balance de la primera parte de un curso profundamente condicionado por la pandemia.

–Una vez finalizado un primer trimestre muy temido ante el riesgo por la pandemia, ¿la implantación de las nuevas medidas va mejor de lo esperado?

–En conjunto sí, desde todos los sectores. Había mucho temor y sobre todo mucha incertidumbre, aunque los equipos directivos dedicamos todo el verano a la organización del nuevo curso. Teníamos que preparar muchas cosas, por ejemplo la adecuación de espacios –para lo que llegó una partida presupuestaria–. Además había que elaborar el protocolo Covid, posteriormente visado y aprobado. Ya con el visto bueno, debía estar prácticamente listo en septiembre en los IES para las pruebas extraordinarias y la finalización de la planificación del curso. No sabíamos si iba a ser efectivo una vez incorporado todo el alumnado, el profesorado y el personal que trabaja en el centro. Era algo nuevo y había temor a pesar del mucho trabajo, los recursos y el empeño empleados. Las asociaciones implicadas en educación reconocemos y valoramos como positiva la eficacia del protocolo. Evidentemente ha sido resultado del esfuerzo y el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa para que continuara la presencialidad. Este protocolo es muy completo y trabajado, se han recogido las recomendaciones de la Consejería de Salud, se ha contextualizado a cada centro educativo. Gracias a todo esto hemos llegado en unas condiciones bastante positivas. La incidencia en general de los contagios ha sido muy baja y en su gran mayoría se han producido fuera de ellos. En pocos centros se ha cerrado un aula completa.

–¿Cuáles son las principales dificultades que transmiten los alumnos para cumplir con las nuevas normas?

–Los alumnos en general han respondido. En el IES Fuentepiña hay estudiantes desde 1º de la ESO, con doce años, hasta alumnado adulto, y en conjunto quiero reconocer que han cumplido bastante bien las normas. Es muy difícil quizá la circulación, hemos establecido carriles para cada sentido y se han respetado los accesos o la salida. Algunos van y vuelven juntos al centro pero eso no ha supuesto mayor transmisión.

–¿Cómo ha respondido el alumnado mayor del centro?

–Tenemos mucho alumnado mayor de edad, de ciclos superiores e incluso de grado medio, de 17 y 18 años, de la capital y de otros municipios de la provincia. Ellos han avisado a través de sus tutores o a través del centro no sólo en caso de contagio, porque esa información llegaría por Epidemiología igualmente, sino que también se han confinado como prevención y nos han avisado siempre. En esos casos, se ha intentado siempre mantener su contacto con los equipos educativos para que mantengan el seguimiento de las clases.

–En la situación actual, ¿a quiénes considera que se les pide un mayor compromiso?

–Quizá al principio, antes de echar a andar el curso, había cierta movilización de directores a nivel andaluz. No quedaba muy claro el grado de responsabilidad que tendríamos ante un posible contagio aun teniendo todas las medidas implementadas. Pero un equipo directivo tiene una responsabilidad intrínseca y el profesorado ha hecho un esfuerzo muy grande, ha tenido que aceptar todas las normas, trabajar con mascarilla y mantener esa constancia en el cumplimiento de las normas. Más tarde la Consejería manifestó que la responsabilidad de un contagio, si se han puesto todas las medidas, no puede recaer a nivel individual en la dirección. Como posteriormente la evolución ha sido positiva, eso nos ha tranquilizado.

–¿Dónde ve más riesgo de contagio, dentro o fuera de los centros educativos?

–Soy la coordinadora Covid de mi centro y en él la incidencia ha sido bajísima. Los contagios se han producido todos fuera, en el ámbito familiar, en el social... Creo que es donde no tenemos un protocolo, en ámbitos de confort como el familiar o el de amigos más íntimos, en esos posibles encuentros en que uno tiende a relajarse con la mascarilla y en espacios cerrados y sin ventilación, donde se han producido fundamentalmente los contagios. En los centros, con los protocolos que tenemos, es muy difícil el contagio. Los datos nos van dando la razón e indican que funcionan.

–¿Qué grado de concienciación tienen las familias?

–Han actuado de manera muy responsable porque han comunicado inmediatamente el resultado de las pruebas. En algunos casos incluso antes que la enfermera de enlace, que lleva muchos centros y no puede tener esa inmediatez ni la misma disponibilidad horaria. En general el grado de concienciación es bastante alto, nos han tenido muy en cuenta para facilitar el rastreo y determinar los posibles contactos estrechos dentro del centro. Les preocupa evidentemente la salud, es un año en el que se ha tenido que mirar por la educación y la formación, claro, pero por la salud de forma prioritaria.

–¿Considera suficiente la dotación extraordinaria de medios personales y materiales para el presente curso?

–Desde las direcciones valoramos muy positivamente la dotación extraordinaria. Entiendo que son partidas económicas extraordinarias de la Consejería y hay que destacar, por ejemplo, el refuerzo de la limpieza. En los IES, los alumnos de los primeros cursos asisten presencialmente a las clases de manera obligatoria y el refuerzo Covid del profesorado –el número de docentes extra ha sido proporcional a las unidades de cada centro– ha permitido los desdobles de aulas, de clases, y así bajar la ratio. Pero esta es una demanda permanente de las direcciones y de la asociación y en esa línea seguimos considerando que debe bajar la ratio. Ya no sólo por las condiciones sanitarias, que también, porque garantizan la distancia interpersonal. Es que además, este aumento de profesores mejora la atención y el proceso de aprendizaje de cada alumno y sus necesidades educativas. Donde hay mucho alumnado es muy difícil atender en una hora.

–¿Ha sido fluida la comunicación con Educación?

–En Huelva siempre ha sido buena. Este año es especial, pero generalmente mantenemos una reunión trimestral con la delegada y con los jefes de servicio para plantearles nuestras problemáticas a nivel provincial y realmente siempre nos atienden bien. Hay asuntos que están en manos de la Delegación y otros dependen de la Consejería. A nivel autonómico también se han mantenido reuniones. Últimamente, desconozco si por las circunstancias actuales, se hacen menos, pero se hace menos casi de todo. En Adián vamos a solicitar una nueva reunión entre el presidente con el consejero. Pero en Huelva hay mucha accesibilidad, no sólo con la actual delegada, también con el anterior. En otras provincias no es así, pero aquí valoramos esa atención. En ocasiones se nos puede dar respuesta, en otras no, posiblemente porque no esté en sus manos directamente.

–¿Y con Salud?

–En este caso es diferente porque no tenemos una reunión directa. Existe una comisión de Educación y Salud a la que sus miembros llevarán el sentir de los coordinadores Covid o de las direcciones, pero no es una reunión en la que estemos los directores representados. Nuestro contacto directo es con las enfermeras de enlace, con las que hay un gran nivel de satisfacción, estas sanitarias a su vez están en contacto con Epidemiología. El centro se dirige a la enfermera de enlace, a ella le enviamos la información sobre los posibles contactos estrechos y se encarga de llamar a las familias y a los alumnos para dar el resultado. Después, se mantiene en comunicación con los miembros de la comunidad educativa. Nuestra labor en el centro es directamente con la sanitaria y luego sigue otro camino.

–¿Cómo se está desarrollando la flexibilización de horarios permitida a partir de los últimos cursos de la ESO?

–El 3 de septiembre la Consejería distribuyó una circular para este curso que permite la flexibilización curricular a través de tres modelos. Cada claustro en función de las características de su centro ha elegido uno. En el IES Fuentepiña implantamos la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO aunque algún ciclo formativo mantiene el modelo presencial por número de alumnos y también 2º de Bachillerato, un curso que es final de etapa y cuyos alumnos deben enfrentarse a la PEvAU. El modelo semipresencial funciona pero mantener un ritmo de trabajo desde casa es muy complicado, con el añadido de la dificultad que presenta completar el temario. Hemos estado en días alternos por grupos y los profesores han hecho un esfuerzo muy grande en aprovechar al máximo posible el tiempo que está el alumnado allí, además de hacer un seguimiento de las tareas en las plataformas. Por parte del alumno, éste tiene el compromiso de organizarse casi como si estuviera presencialmente en el centro. En una edad que lo dificulta. Es un modelo revisable y de momento vamos bien, prácticamente no ha habido contagios y hemos podido recuperar la presencialidad. La mayor dificultad está en el alumnado vulnerable, ya que se requiere de su madurez y responsabilidad y de una familia que tiene que apoyar mucho, tiene que estar vigilante.

–¿Son suficientes los medios actuales para paliar la brecha digital?

–Harán falta más medios. Nos han llegado ordenadores para el profesorado y hace unas semanas se nos pidió información sobre alumnado afectado por la brecha digital a través de un cuestionario en Séneca que se ha cumplimentado ya. Se ha anunciado la llegada de material para ellos y esperemos que efectivamente llegue. Además, los centros tenemos algunas tablets que debemos distribuir estableciendo prioridades porque no hay para todos.

–Una de las demandas de los equipos directivos a la Consejería de Educación era la de una regulación normativa más clara, ¿sobre qué aspectos en concreto?

–Sobre todo en relación a la flexibilización de horarios porque en la redacción no queda muy claro el modelo, que es nuevo y excepcional en este curso. Se pide un criterio más unitario y a lo mejor la redacción fue apresurada porque es del 3 de septiembre.

–Además de todas las instrucciones que ya se habían dado previamente...

–Hemos tenido instrucciones de junio y julio con las que trabajamos y cuando ya teníamos el curso medianamente organizado llegó el 3 de septiembre la circular y teníamos que revisar esos modelos, aprobarlos con sus consecuencias organizativas... Quizá fue un poco apresurado y no queda muy claro.

–¿Qué opina acerca de que vayamos por la octava ley educativa y de que se aprueben sin consenso?

–Cualquier persona entiende que una ley orgánica que afecta a un derecho fundamental como es la educación, tan, tan, esencial para cualquier país y cualquier sociedad, debería tener consenso siempre. Y también una previsión de futuro, porque qué recorrido va a tener, que ocurrirá dentro de cuatro años. Así no se puede trabajar porque llevamos ocho. Necesitamos un pacto y una estabilidad para trabajar y ver resultados e implementar mejoras y eso no se consigue en leyes que van cambiando tanto.