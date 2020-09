LAS escuelas infantiles ya abrieron sus puertas y ahora les siguen las demás etapas educativas. La delegada de Educación, Estela Villalba, explica la preparación de los centros educativos en Huelva con ganas de que el curso empiece a rodar.

–¿Cuántas veces le han preguntado este verano si iban a abrir los centros?

–Muchísimas. Padres, madres, directores... Ha sido una preocupación constante, aunque desde el principio dijimos que íbamos a luchar por la presencialidad. Hemos mantenido ese discurso y creemos que es lo mejor para nuestros niños. Pero el mensaje parecía que no terminaba de llegar.

–¿Y cuántas veces le han dicho que los niños iban a entrar pero enseguida tendrán que volver a sus casas?

–También muchísimas, pero es otro de los mitos que se van a ir desmontando. Llevamos mucho tiempo preparándonos para este partido, hemos entrenado duro, hemos trabajado sin descanso, vamos a tirarnos ya al terreno de juego y cuando veamos que se puede funcionar, todo empezará a relajarse. Pueden surgir problemas puntuales en centros, es muy probable, pero no creo que vayamos a una no presencialidad masiva. Con todas las medidas de seguridad que se están tomando es posible la presencialidad. Tiene que ser con la colaboración de todos porque lo que hagamos fuera del centro también va a tener impacto en él. Tenemos que convencernos de que los niños se merecen esa presencialidad y vamos a luchar por ello.

–¿Entiende que los padres hayan echado en falta algún mensaje de tranquilidad en estos meses?

–Hemos intentado darlo, pero muchas veces cuesta llegar. Llevamos repitiendo el mismo mensaje desde hace mucho tiempo, que estábamos trabajando y preparando los centros. Los equipos directivos de los centros han trabajado durísimo junto con la Delegación durante julio y en ese proceso no estaban los profesores ni los padres. No es que no tuvieran información, pero en redes sociales y en los medios ha sido todo muy confuso porque había muchísimas voces opinando con mucho desconocimiento. Hemos intentando que el mensaje llegara claro pero no lo hemos conseguido. A los padres les he transmitido en todo momento que a primeros de septiembre en cuanto se incorporasen los equipos directivos les citarían para explicarles cómo han preparado el centro y todo el trabajo que se ha realizado, las medidas y los recursos. No hemos logrado que llegara ese mensaje claro y tranquilizador, pero lo hemos intentado. No hemos cambiado de discurso.

–¿De quién será la decisión última de cerrar un centro en caso necesario?

–Las decisiones sobre aspectos sanitarios las tomará la Consejería de Salud, desde allí nos dirán lo que tenemos que hacer porque las instrucciones vienen dadas de los expertos sanitarios. Cada centro tiene un protocolo Covid, hay una enfermera de enlace que será la representante de sanidad en ese centro y que va a ayudarnos a tomar esas decisiones. A los centros se les ha facilitado una guía de actuación en caso de sospecha o confirmación. En esas situaciones se va a poner en marcha un protocolo en el que esa enfermera va a poner en marcha todo el dispositivo epidemiológico para el seguimiento del caso, positivo o sospecha, hasta ver en qué estado está el centro y en Salud nos dirán qué tenemos que hacer. Nos hemos organizado para minimizar los contactos, de manera que el seguimiento sea muy sencillo, que esté controlado exactamente con quién tiene contacto cada alumno y cada profesor. Eso está este año en los centros muy, muy cerrado y muy, muy claro. Está en ese protocolo Covid que va a facilitar la vida a las autoridades sanitarias para que tomen esta decisión y cómo hacer el seguimiento en caso positivo.

"Lo que hagamos fuera del centro educativo también va a tener un impacto en él”

–Si se decide el cierre de un centro, ¿qué va a pasar después?

–Este año las programaciones, tras las instrucciones del 15 de junio pedagógicas y educativas, tienen previsto ese paso a lo no presencial. Se van a repartir recursos informáticos suficientes a los centros para que tanto el profesorado como el alumnado que se descolgó por la brecha digital, disponga de ellos. Las programaciones de los profesores van a estar preparadas para dar ese paso en caso necesario.

–¿Cada centro tiene su programación propia para la no presencialidad?

–Por supuesto. Cada centro educativo es un mundo y todo este tipo de instrucciones cuanto más adaptables sean a la realidad de cada centro, resultarán mucho más efectivas. El barrio donde esté también va a condicionar de qué manera se va a dar ese paso a lo no presencial porque han tenido esa experiencia previa y saben cuántos alumnos tienen medios y cuántos no. Hay centros que ya tenían incluido en su metodología el uso de las plataformas digitales y ese paso les resultó muy fácil. Si tienen que volver otra vez va a ser mucho más sencillo. En otros centros el entorno tiene menos competencias digitales, les costó más en su momento y en este primer trimestre van a tener que trabajar mucho más en ese aspecto y dar ese paso por si llega el momento.

–Cada centro ha elaborado su propio protocolo organizativo con las normas a seguir, ¿quién va a controlar que se cumplen?

–El coordinador Covid es la persona que va a vigilar que todas estas medidas de seguridad se ponen en marcha, que funcionan y que irá haciendo las propuestas de corrección del protocolo cuando haga falta. Cada centro cuenta con una comisión que cuenta con su coordinador Covid. El coordinador va a tener entre cuatro y siete horas semanales de reducción de horas lectivas para poder emplear ese tiempo justo en eso, en ver que el protocolo se está cumpliendo y en adaptarlo a la realidad. Se hace un protocolo sobre el papel y una vez puesto en marcha es posible que necesite adaptaciones. Esos protocolos son documentos vivos.

–Ante la extensión de la obligatoriedad de usar mascarillas ¿se contemplan ayudas para las familias al aumentar este gasto?

–No tengo constancia, desde luego no desde el ámbito educativo. Los centros van a tener mascarillas e hidrogeles suficientes.

–¿Ese material ha llegado ya a los centros?

–Está llegando, se va a repartir a través de los CEP (Centros del Profesorado). Ha comenzado la distribución y todos los centros, que ya abrieron en marzo, contaban con él. Los centros van a tener el material.

–¿Ya conocen todos los centros educativos de Huelva cuál es su referente sanitario o enfermera de enlace con el centro de salud de referencia?

–Se cargará directamente en el Programa de gestión Séneca. La designación está hecha, les aparecerá a cada centro nombre y apellidos y su contacto telefónico.

"A pesar del trabajo realizado, no hemos logrado que llegara a las familias un mensaje claro y tranquilizador”

–El referente sanitario tendría que llevar a cabo el rastreo en caso necesario, ¿algún centro podría contar con más de uno si cuenta con un número elevado de alumnos?

–El referente sanitario es el que es y es único. Está bien que el centro tenga un contacto con Salud. Evidentemente si hubiese que realizar un rastreo o un seguimiento de un cordón epidemiológico no lo va a hacer esa persona sola. Salud cuenta con equipos de epidemiólogos que son los que estudian estos casos. Si es un caso sencillo, probablemente esa persona lo podrá gestionar pero si es un centro grande, la Consejería de Salud va a poner a disposición del centro los recursos necesarios .

–¿Se le ha realizado ya los test a todo el personal de los centros de Huelva?

–El día 31 se hicieron los de las escuelas infantiles, alrededor de 1.300. Hasta el día 3 se realizaron los de Primaria y a partir del día 7 se harán los de Secundaria y Régimen Especial.

–¿Sin incidencias?

–No tenemos constancia. El proceso lo ha organizado el secretario general y ha recibido felicitaciones por ello. Ha sido un trabajo brutal en el que han tomado parte muchísimas personas, casi 11.000 test en toda la provincia, que se van a incrementar con las nuevas incorporaciones.

–¿Los profesores de refuerzo están ya incorporados en sus centros?

–No. El día 4 se produjo el nombramiento, tienen un par de días para incorporarse, queremos hacerles los test el día 9 y se incorporarán el 10.

–Es decir, el mismo día que los alumnos de Primaria.

–Sí, pero de todos modos los horarios están organizados. La entrada en los centros va a ser escalonada en varios días, el curso empieza el día 10 pero no todos se incoporarán en esa jornada, se organizarán para ir entrando de manera progresiva hasta en cuatro días, en función del tamaño del centro. Las direcciones de los centros van a tener tiempo suficiente para abordar de forma progresiva la incorporación del alumnado al centro. Esto también va a facilitar mucho la labor al profesorado.

"Nos hemos organizado para minimizar los contactos y que el seguimiento sea muy sencillo”

–Los coordinadores Covid han recibido una formación de diez horas. ¿Habrá más lo largo del curso?

–La formación es muy completa. Han sido precisamente técnicos de Huelva junto con otros de Málaga y Almería los tres equipos de Prevención de Riesgos Laborales que han liderado y elaborado esa formación. Es muy exhaustiva y llega a niveles de concreción que van a facilitar mucho la vida a los centros. Lo que sí tenemos que saber este año es que todo es adaptable, cambiable, mejorable... De hecho, vamos a tener reuniones quincenales con Salud para adaptar las medidas higiénico-sanitarias al momento de la pandemia. Si se ve necesario incrementar o complementar esa formación, se hará. Se va formar al profesorado durante todo el año, tanto en temas Covid como en plataformas digitales y temas muy necesarios para la formación de nuestros docentes.

–El nuevo curso contempla también actividades para los alumnos relacionadas con el Covid.

–En la formación de los coordinadores Covid se incluyen muchos vídeos y recursos que pueden ser usados con el alumnado. Este año la asignatura más importante que tenemos es la de los hábitos de vida saludable y la protección de la salud. Los centros educativos van a hacer una labor fundamental en la educación del alumnado. Muchos no terminan de ser conscientes del tiempo que les ha tocado vivir, de que se tienen que proteger a ellos mismos, que tienen que proteger a los demás y que esta guerra la tenemos que ganar entre todos. Esa formación va a ser constante durante todo el curso tanto para el alumnado como para el profesorado. También vamos a formar y a informar a las familias porque juegan un papel fundamental. También ellos tienen que ser partícipes de esta educación para protegernos a todos.

–¿Qué debe hacer un centro si una familia no lleva a su hijo por miedo al contagio?

–He sido directora de centro y si un alumno falta, tengo que poner en marcha el protocolo de absentismo por la propia seguridad del menor. La obligatoriedad de la educación defiende el derecho de un menor a ella. Como directora no conozco la causa exacta, si es miedo o si se está intentando enmascarar un absentismo crónico que este año es miedo. Ese protocolo no persigue penalizar a nadie, no amenaza a nadie, contempla unos pasos para conocer por qué se produce la falta y qué justificación tiene. Cada caso se tiene que estudiar de manera individualizada.

"El miedo es comprensible por los mensajes contradictorios pero se vence con información”

–¿Cómo se vence ese miedo?

–Con información. Ahora hay mucho miedo y es comprensible por el bombardeo de informaciones contradictorias. A las familias no les ha llegado ese mensaje tranquilizador pero cuando vayan a los centros y vean cómo se han preparado y tomen conciencia de la cantidad de medidas higiénicosanitarias y de los recursos puestos a disposición de los centros, sí podrán tomar una decisión con toda la información. Ahora mismo se están tomando decisiones con informaciones muy confusas. El riesgo cero no existe pero se está minimizando a un límite que da tranquilidad.

–¿Hay temor a que en las actuales circunstancias pueda aumentar el absentismo escolar?

–Debemos enviar un mensaje de tranquilidad de que los centros están muy preparados y han trabajado muy bien. Los riesgos se han minimizado mucho y debemos empezar a rodar y vamos a ver cómo va. Nuestra normativa tiene previsto cómo se trabaja el absentismo y si viéramos que los números se desbordan intentaríamos afrontar el problema. Debemos ser prudentes y dejar arrancar el curso.