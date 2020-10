En el corto plazo que lleva al frente de la Cámara de Comercio se ha topado con la inacción política que ha hecho descarrilar el proyecto de instalar en Moguer un Centro de Vuelos No Tripulados (CEUS). Aún así no ceja en su empeño por lograrlo Lo tuvo cerca pero un trámite administrativo no va a ser suficiente para que luche por algo de lo que se beneficiará una provincia que busca más comprensión y rechaza intereses particulares que ni comprende, ni tiene ninguna intención de hacerlo. El túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea y cualquier otra iniciativa que sirva para romper la agonía económica y social que vive Huelva, son sus siguientes objetivos.

–¿Lo del proyecto CEUS es un adiós o un hasta luego?

–Creo sinceramente que es un hasta luego. Somos empresarios y optimistas por naturaleza. Todo lo que esté en nuestra mano vamos a luchar para que se convierta en realidad.

–Es increíble cómo se estropeó el proyecto. Cuesta cree que desde febrero que ustedes dieron la voz de alarma, no se hayan podido concluir los trámites.

–Tenemos una muy mala sensación, un sentimiento muy negativo por dónde se ha quedado el proyecto, en una comunicación del Ministerio de Defensa a través del INTA, para que se comenzaran las obras, es decir, no por un problema medioambiental o de presupuesto, sino por una simple comunicación. Además, que después de ésta nos quedan varias fases en las que tampoco se precisan partidas presupuestarias adicionales y cuando conocemos que había destinados 1,4 millones para este fin.

–¿Qué explicaciones les han dado?

–La rueda de prensa que se dio en El Arenosillo no aclaró absolutamente nada, sino que dijeron que al día siguiente de caducar la Declaración de Impacto Ambiental, iban a solicitar otra. Eso es algo que ofende a la inteligencia de las personas que lo estaban escuchando.

–Cuesta trabajo entenderlo.

–No somos capaces de entenderlo. Soy consciente de dónde se ha quedado parado, pero no sé el porqué. No es un tema económico porque hay varias empresas privadas que se han reunido con Junta y Ministerio para transmitir la posibilidad de financiar el proyecto porque entiende que es muy rentable y que puede estar amortizado en un corto periodo de tiempo. Creo que es un problema de intencionalidad, pero me pierdo.

–Junta y Gobierno van a tener que hacer un esfuerzo para empeorar la imagen de dos instituciones firmando un convenio para un proyecto que no se va a realizar.

–En este punto yo pediría dos cosas. En primer lugar que el Ministerio de Defensa sea claro, sincero y diga qué intención tiene con el CEUS en la provincia y que transmita a la Junta las necesidades que tiene porque aún no las sabemos. En segundo lugar, pedimos a la Junta de Andalucía que esté receptiva a esta petición del Ministerio, pero antes tenemos que saber qué quiere hacer. Es imprescindible que el INTA se pronuncie a tal respecto. Por supuesto que un proyecto que es necesario y estratégico para Andalucía, no puede estar sujeto a ningún tipo de subvención. Hay que hacerlo.

–Ahora es el camino elegido a través de los fondos de reconstrucción europeos.–El proyecto hay que promoverlo, mediante varias fases y una vez comenzado, pedir las subvenciones correspondientes, pero el proyecto no puede estar condicionado a esas subvenciones si es estratégico para la con unidad autónoma.

–Y que por otra parte, no nos engañemos, hay pocas posibilidades de que acceda a una de ellas.–Desde el sector empresarial creo que lo hemos dejado muy claro.

–Abren ustedes ahora una nueva vía, la de implicar a la sociedad civil que, reconozcámoslo ha sido muy tímida.

–Los empresarios también deben dar ese paso adelante y la sociedad civil por supuesto que también.

–Aparte del Ministerio de Defensa, ¿el CEUS ha fracasado porque en Huelva tampoco algunas instituciones y cargos que han hecho lo posible porque fracasara?

–Lo hemos dicho de manera pública y privada. Nuestra representación en Huelva del Gobierno central, que es la Subdelegación del Gobierno, no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento, ni negativo, ni positivo. Se han plegado al Gobierno y no han apostado por los ciudadanos. Estamos huérfanos de esa defensa de nuestros intereses.

–La Diputación tampoco.

–Tampoco han tenido una defensa de los intereses de los ciudadanos.

–Es decir que han primado los intereses de partido sobre los intereses generales.

–Absolutamente.

–¿Se puede revertir de alguna manera?

–Si la sociedad civil da un paso al frente, es posible. Debe hacer público su apoyo al proyecto CEUS, incluso de financiarlo. Va a ser la única manera de poder desbloquear las intenciones del Ministerio.

–También, por decirlo todo, el presidente de la Junta ha estado escondido hasta última hora.

–Hemos solicitado una reunión con él y nos trasladó la posibilidad de mantenerla de manera inminente. Nos ha dicho que estaba muy preocupado por el asunto y que iba a trasladarlo al Ministerio de Defensa través del Parlamento de Andalucía.

–¿No tiene la impresión de que el INTA ha conseguido lo único que iba buscando, es decir, regularizar los terrenos que ahora tiene en El Arenosillo?

–Hay que diferenciar entre INTA Madrid y Huelva. Los primeros no han sido claros sobre los objetivos del proyecto CEUS y lo único que trasladaban era la necesidad de regularizar los terrenos del Cedea, que era una condición imprescindible. La Delegación de Desarrollo Sostenible ha acelerado los trámites para que esto no caducara, se ha regularizado esos terrenos y en ese momento se produjo un cambio de tendencia. A toda la sociedad se nos ha quedado cara de tontos al pensar si nos han utilizado.

–¿Qué paso queda por dar?, porque es que lo de la nueva Declaración de Impacto Ambiental, suena a tomadura de pelo.

–Tenemos que asegurarnos que el responsable máximo del INTA, el general Salom, cumple con la palabra dada de que al día siguiente de caducar la DIA, se iban a iniciar los trámites para comenzar una nueva. Al día siguiente comenzaremos a pedir cuentas al Ministerio para que lo cumpla.

–Suena a auténtico disparate, dejar caducar una DIA y pedir otra.

–Hacer un doble gasto tiene un nombre, pero me lo voy a guardar. Puede estar al borde de la legalidad las declaraciones que hizo. Eso no lo harías nunca en una licencia de obras para tu casa. La Junta estaba abierta a entender un simple comunicado del Gobierno como el inicio efectivo de las obras, después de la corta de la madera y de la descatalogación de los terrenos como monte público e impedir que caducara. Creíamos que era suficiente para los primeros pasos, con una pista de aterrizaje y un hangar. Esas razones que han dado para esta actitud, son incomprensibles.

–¿Cómo explica el viraje de la Junta a última hora?

–Nos han transmitido de que ellos han hecho todos los trámites medioambientales necesarios y en el asunto del presupuesto están abiertos a que el Ministerio les diga qué necesitan. En el protocolo anterior se valoraron los terrenos del Cedea en 6 millones de euros y hubo un acuerdo en el que la Junta los cedía y esa cantidad la incluían en el proyecto CEUS que es lo que el INTA pedía. En un momento dado, no entiendo las razones, las cosas cambian de una manera dramática. Por dignidad y respeto a todos, tanto a Huelva como a Andalucía, deberían explicarlo.

–¿Qué le han dicho los empresarios de Sevilla y Cádiz a quienes explicó el proyecto?

–No entienden absolutamente nada sobre la caducidad de una DIA que comenzó a tramitarse hace ocho años. La legislación ambiental puede ser más rigurosa y suponemos que la DIA que se pida será favorable, pero creo que es un riesgo innecesario. No se entiende la necesidad de hacer un proyecto nuevo.

–¿Le ha llegado el rumor de que el INTA quiere instalar el proyecto CEUS en las actuales instalaciones del Arenosillo?

–La verdad es que no, pero no es algo descabellado por supuesto.

–¿Tiene la esperanza de que de hoy al próximo día 23 se produzca algún cambio?

–Ninguna. Ojalá me equivoque. No tengo ninguna esperanza. La DIA está enterrada definitivamente. Espero que cumplan sus promesas.

–Hay una segunda derivada de todo este asunto. Al poco de tomar posesión usted dijo que, aparte del CEUS, el proyecto clave de Huelva era el desdoble del túnel de San Silvestre. Nos encontramos con el mismo caso, un proyecto entre Junta y Gobierno, por no hablar de los fosfoyesos o de la presa de Alcolea.

–Es una situación desastrosa para la provincia de Huelva. Nuestros representantes en las distintas administraciones deben analizar la situación de la provincia que es muy grave. Es la única provincia costera que pierde habitantes año tras año; tenemos una de las rentas más bajas y uno de los índices de paro más altos; una de las superficies protegidas más altas. Por todo ello debe de ser compensada de alguna manera para no caer en la decadencia absoluta. La carencia de infraestructuras es total.

–Entonces tampoco tiene muchas esperanzas en el inicio de las obras de desdoble del túnel.

–Es un despropósito. Si todas las administraciones piden la colaboración pública y privada como horizonte estratégico y los empresarios y agricultores han expresado su intención de acometerlas y después compensarlas a través del canon del agua y no depender del presupuesto, no entendemos cómo estamos en este punto. Que dejen a las empresas ejecutarlo.

–Aquí el riesgo es mayor porque nos quedamos sin agua en toda la provincia, capital incluida.

–Nos tendríamos que duchar con botellas de agua. El daño es increíble y los ciudadanos deben entenderlo. Somos una provincia rica en agua y tenemos unas carencias bestiales hacia la industria o el turismo y la agricultura. Cuando otras infraestructuras piden mejores trenes, nosotros pedimos agua y luz. La diferencia entre las provincias se acrecienta. Los empresarios estamos dispuestos a asumir ese riesgo, pero si ese túnel colapsa se podrían pedir hasta responsabilidades penales y puede colapsar en cualquier momento porque lleva 50 años sin mantenimiento alguno.

–Algo similar ocurre con las balsas de fosfoyesos.

–Hay muchas puertas que se pueden abrir si se buscan alternativas y se pueden abrir muchas puertas si las administraciones se implican en ello. Hay que valorar qué queremos hacer con esa zona y abrir el debate para ver qué posibilidades hay de hacer con ella.

–En todos estos proyectos, los Presupuestos de Junta y Gobierno resultarán claves a la hora de determinar la apuesta que se hace por ellos. ¿Se espera algo de ellos?

–Desde el Gobierno central esperamos que el túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea se encuentren reflejados tal y como prometieron. En la Junta están esperando la respuesta del Ministerio para incluir una partida económica, pero que lo trasladen de una vez porque para ellos es prioritario el desarrollo del sector aerospacial. No queremos que porque haya dos colores políticos se sigan penalizando.

–Por lo menos la iniciativa del Club de Exportadores le ha salido bien.

–Estamos muy ilusionados. Cuando hay convulsiones en el mundo económico, poder acceder a otros mercados es conseguir abrir alternativas para las empresas y asegurar su supervivencia. Queremos transmitirles qué países y qué sectores son los más atractivos. Hace poco tuvimos un encuentro con Bélgica y Luxemburgo y fue muy enriquecedor.

–Tengo entendido que se van a volcar con Extremadura.

–Vamos a coger la bandera de la unión con Extremadura. Hace seis meses atendimos a un foro del Corredor Ibérico para que no se potencie la salida de productos extremeños por un país que no sea España. La salida de esos productos deben ser por el Puerto de Huelva. En noviembre vendrá el pleno de la Cámara de Comercio de Badajoz y queremos empezar a unir lazos con Extremadura y hacer visible esta unión entre las administraciones. La infraestructura Madrid-Extremadura-Huelva debe ser fundamental.