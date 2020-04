Coronavirus Huelva: Cs propone medidas básicas para garantizar la seguridad en los paseos por la capital

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva ha propuesto al alcalde, Gabriel Cruz, un plan de medidas para aumentar la seguridad en los paseos con los niños que ya están permitidos con el Gobierno “con seis medidas básicas para que no paguen justos por pecadores y que son de sentido común, que no tienen un gran coste para las arcas municipales y que van a aumentar considerablemente la seguridad de todos los onubenses en las iniciativas de desescalada que vaya adoptando el Gobierno central, no sólo en estos momentos que se centran en los menores sino, como ha anunciado el Ejecutivo, cuando se permita hacer deporte y el paseo de los mayores”.

La viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Noelia Álvarez, ha explicado que este plan contempla seis medidas básicas, que se podrían complementar con otras iniciativas ciudadanas, que podrían comenzar por la ampliación de las zonas peatonalizadas en la ciudad usando carriles destinados al tráfico “como cuando se desarrollan pruebas deportivas en la ciudad”, con lo que se facilitaría que se mantuviera la distancia entre las familias y los niños sin necesidad de grandes obras y con dispositivos que habitualmente se utilizan en Huelva, lo que ayudaría a evitar concentraciones en zonas de la ciudad.

También sería necesario aumentar la presencia de la Policía Local y Nacional en las plazas y avenidas más concurridas “para ayudar a que se cumplan las normas sanitarias para seguridad de todos y ofrecer información a la población”.

La viceportavoz de Ciudadanos ha pedido también al equipo de Gobierno que habilite zonas de la ciudad con circuitos biosaludables en espacios abiertos donde, con una simple delimitación de conos o cintas de la Policía Local, se evitarían aglomeraciones al poder pasear en un solo sentido y con, evidentemente, presencia policial.

“Sería conveniente que en estos lugares hubiera un equipo constante de limpieza y desinfección en bancos, barandillas, farolas o papeleras que garanticen que, en caso de necesidad de uso o de roce involuntario, tengan las mayores medidas higiénicas posibles, así como reforzar las labores de limpieza en las zonas más concurridas”.

Álvarez también ha señalado que se puede ampliar la colaboración del ayuntamiento con asociaciones y ONG pudiendo éstas colaborar en el reparto de las mascarillas que ellas mismas están fabricando para que, junto con las que debería aportar el Ayuntamiento de Huelva, se repartan en las plazas y calles más concurridas. “Hay muchas familias de Huelva que no se pueden permitir un gasto diario en mascarillas y hay que garantizar el derecho y la seguridad de los niños, con lo que ya está aportando la sociedad civil, pero también desde las instituciones como se ha hecho en otras ciudades de España”.

La viceportavoz de Ciudadanos ha señalado que “debemos entender que éste es un problema de todos y que el Ayuntamiento de Huelva no puede solo, como se está demostrando, tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los onubenses, por lo que insistimos al alcalde que se deje ayudar por el resto de partidos políticos, por los colectivos sociales, por los agentes económicos y por las asociaciones vecinales para que, entre todos, encontremos la mejor solución para los onubenses y se comentan los menos errores posibles”.