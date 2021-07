‘Comunicar’, una revista de Huelva en el ‘top’ de la excelencia científica

En el marco de las mejores revistas científicas hay 100.000, 10.000 de ellas son de excelencia, 100 radican en España y de este grupo, 15 están en la cúspide porque se ubican en el denominado primer cuartil (Q1). La tercera posición de España de este último grupo de privilegio en factor de impacto en todas las áreas la ocupa Comunicar, una publicación de máximo nivel y es de Huelva.

El germen data de 1986, de la mano de un suplemento educativo editado por Huelva Información elaborado por docentes y periodistas. Desde sus más tiernos inicios, la sinergia entre educación y comunicación es el santo y seña de esta revista con Ignacio Aguaded a la cabeza, actualmente catedrático de Educomunicación de la Universidad de Huelva, también docente de Primaria y Secundaria.

“La gratificación era una comida en la que nos reuníamos y ya empezamos a hablar de congresos que vincularan las dos áreas”, explica Aguaded. Entonces ya existía una inquietud por crecer, de manera que en 1988 se celebró el primero de ellos, que tuvo carácter provincial, en 1990 el primero andaluz y en 1993 tuvo lugar el primero a escala internacional.

El grupo creció, de onubense pasó a ser andaluz y del suplemento educativo dependiente de un periódico se convirtió –una suerte de spin off– en Comunicar, una publicación trimestral independiente en 1993, el mismo año de nacimiento de la Universidad de Huelva. Al principio era muy educativa, sobre todo de experiencias en el aula y “poco a poco se va haciendo más científica”, apunta su editor jefe. Primero en papel, en 2000 da el salto digital compatibilizando los dos formatos porque “desde el principio asume las tecnologías más avanzadas”.

El año 2007 marca un significativo punto de inflexión, es la fecha de entrada en el Journal Citation Reports (JCR), el índice que recoge las 100.000 revistas especializadas más importantes. Sólo un 1% de ellas está en español aunque la onubense Comunicar se edita íntegramente en español e inglés, además de los denominados abstracts –resúmenes– en portugués, chino y ruso. “Al entrar en el JCR teníamos miedo de que nos echaran al año siguiente”, confiesa Aguaded, y este ascenso propició precisamente el salto cualitativo hacia la edición bilingüe a propuesta de la catedrática de Inglés de la Universidad de Huelva Carmen Fonseca.

Además, establecieron un convenio tecnológico con Monterrey para las correcciones y revisiones de inglés. Esos temores no sólo no se hicieron realidad sino que siete años después “desde Huelva, que no tiene Facultad de Comunicación”, precisa Aguaded, la publicación alcanza la máxima consideración y entra en ese ansiado primer cuartil (Q1), comienza a nadar en un mar habitado sobre todo por revistas de química, física y biomedicina.

Esta colocación la convierte en objeto de deseo de los investigadores en las materias en las que se especializa Comunicar, ya que si logran insertar sus trabajos en la publicación onubense obtienen la puntuación máxima dentro del ranking universitario. La revista recibe al año mil artículos y la tasa de aceptación es del 4%, esto es, se publican cuarenta del total de recepcionados.

En los 28 años de trayectoria, mil revisores han trabajado en 1.880 artículos de autores de 57 países. “Planificación y estrategia”, son las claves que según el editor jefe de Comunicar han propiciado esta historia de éxito de una publicación internacional que tiene como sede una pequeña capital de una provincia del sur de Europa.

Unos ejes que se materializan en “mucha cooperación internacional” así como en captar a los mejores investigadores y, de manera muy especial, “hemos intentado ser punteros y competitivos” en relación con la tecnología. Cada artículo se acompaña de un vídeo, una infografía “y hemos utilizado las redes sociales antes que nadie”.

La defensa de la ciencia en abierto –open access– es una de las banderas de una revista siempre con vocación expansiva porque “si se destinan fondos públicos para la investigación no tiene sentido restringir el acceso”. En open access integral, Comunicar ocupa el primer lugar.

Huelva, cuna del Descubrimiento, también lo es de una publicación que lleva la ciencia mucho más allá de sus fronteras.