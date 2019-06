Comienzan los trabajos con georradar en la intervención del Cabezo de La Joya

Novedades en la investigación de los enterramientos

Los trabajos de geofísica serán fundamentales para conocer qué es lo que hay justo bajo la superficie y poder descubrir esas tumbas que no se pueden ver a simple vista. “Hay otras que sí las hemos visto, que son novedosas y no estaban registradas, y sobre las que hemos tenido que actuar para preservarlas mejor por su complicada ubicación”, han aclarado los arqueólogos respecto a dos enterramientos aparecidos hasta el momento en una zona lateral y que albergaron en su momento urnas funerarias, pero que ya han sido expoliados a lo largo de la historia y se encuentran vacíos. Son, en cualquier caso, “la constatación de una secuencia de pequeñas estructuras de enterramientos sobre las que no se tenía constancia hasta esta intervención”, destacaron los responsables de las obras.