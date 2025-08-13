Muere José Antonio Marín Rite, el primer alcalde de Huelva en Democracia

El primer alcalde de Huelva de la reciente etapa democrática, José Antonio Marín Rite, ha fallecido en la tarde de este miércoles a los 84 años de edad en Huelva, a donde lo trasladaron desde Punta Umbría, lugar en el que se encontraba pasando el verano.

Marín Rite fue alcalde de Huelva desde 1979 a 1988 cuando fue sustituido por el también socialista Juan Ceada, además de parlamentario andaluz desde 1982 a 2004, una cámara de la que también fue presidente durante una etapa.

La larga trayectoria política de este abogado se completó en el Senado de España y en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) de la que también fue presidente, estando vinculado al sindicato UGT y a la Autoridad Portuaria de Huelva que también presidió.

José Antonio Marín Rite fue una de las figuras políticas más destacadas de la provincia de Huelva desde los orígenes de la Democracia a finales de los años Setenta, hasta principios del nuevo milenio.

Reacciones

Las primeras condolencias no se hicieron esperar desde las redes sociales.

El Ayuntamiento de Huelva señalaba "Trasladamos nuestro más sentido pésame, así como todo nuestro cariño y afecto a los familiares y amigos de José Antonio Marín Rite, quien fuera alcalde de Huelva durante nueve años, los primeros de la nueva etapa democrática en el país. Entre su legado como alcalde, donde destacó por ser hombre de diálogo y consenso, deja los edificios del Gran Teatro y la Casa Colón. Y su lucha para acabar con las inundaciones recurrentes que vivía la ciudad cuando llegó al Ayuntamiento. En señal de luto, las banderas de todos los edificios municipales estarán a media asta y se decretarán tres días de luto".

Desde la Diputación de Hiuelva, la Institución provincial aseguraba "Con pesar, queremos expresar nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento de José Antonio Marín Rite, histórico dirigente socialista, abogado y figura clave en la democracia onubense. Su entrega como primer alcalde democrático de Huelva, presidente del Parlamento de Andalucía y servidor público queda guardada en la memoria de toda la provincia. Desde la Diputación, trasladamos nuestro pésame y afecto a su familia, amigos y seres queridos".

Por su parte, desde el PSOE de Huelva lo han definido como "una huella imborrable en la historia de nuestra tierra" y han destacado que "su compromiso, su honestidad y su dedicación al servicio público fueron ejemplo de cómo trabajar por el bien común, siempre con humildad y cercanía".