Ciudadanos pide al alcalde de Huelva que lidere un frente institucional contra el peaje en la A-49

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido al alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, que “cumpla lo que se aprobó en el Pleno” y lidere un frente institucional de la ciudad contra la intención de Pedro Sánchez de cobrar un peaje por usar la A-49.

García de Longoria ha asegurado que “los onubenses no pueden sufrir más agravios por parte del Gobierno central mientras el alcalde de la ciudad guarda silencio. Gabriel Cruz debe anteponer los intereses de Huelva al afán recaudador de su partido, porque no es sólo que no lleguen inversiones para Huelva, sino que encima nos quieren cobrar por las pocas que tenemos”.

El portavoz de Cs ha recordado a Gabriel Cruz que se comprometió en el Pleno del Ayuntamiento, tras una moción de la formación naranja, a oponerse “a cualquier medida impositiva de peajes en carreteras y vías que conectasen la ciudad de Huelva pero lo cierto es que, como en otros temas, han pasado los meses, nada sabemos de la gestión del alcalde, lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez sigue adelante sin que haya una oposición del Ayuntamiento de Huelva con mayoría socialista”.

García de Longoria ha lamentado que el PSOE tome esta decisión “en el peor momento posible para todos, cargando con más impuestos a familias, empresas y autónomos cuando estamos intentando salir de la mayor crisis económica de la historia reciente de España provocada por la pandemia producida por la Covid-19 que ha llevado al límite, cuando no a la ruina, a muchos negocios”.

En el caso concreto de Huelva, “la decisión nos perjudica aún más puesto que al incremento de precios por los costes que van a tener que soportar todas las provincias al cargar un nuevo impuesto sobre el transporte de mercancías, se une el hecho de que somos una provincia y una capital turística y si para llegar a Huelva y a nuestras playas, desde Sevilla, Badajoz o Portugal hay que pagar, van a llegar menos turistas, se van a resentir las empresas y van a acabar cerrando muchos negocios”.

El portavoz del grupo municipal de Cs ha señalado que “a Huelva la van a dejar aislada, porque van a cobrar a todas las personas que vengan desde Sevilla bien por la A-49 cuando los onubenses ya hemos pagado las carreteras y seguimos pagando su mantenimiento a través de los impuestos, sólo quieren que paguemos más y, lo peor de todo, es que llega en el peor momento posible para las familias, los autónomos y las empresas, que lo que necesitan de su Gobierno es que los ayuden y no que le sigan metiendo la mano en el bolsillo. Desde Ciudadanos queremos que Gabriel Cruz le diga a los onubenses si está de acuerdo o no con el peaje que nos quieren poner para usar las carreteras que ya hemos pagado con nuestros impuestos en la provincia de Huelva”.