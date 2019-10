Barral busca una salida a los estatutos del Consejo y convoca a los hermanos mayores

"La renovación de los estatutos no se quedarán en un cajón”, así de determinante ha sido José Manuel Barral, director espiritual del Consejo de Hermandades, quien desea apelar a la responsabilidad de los hermanos mayores para que las hermandades puedan darse unos estatutos, una tarea en la que se lleva años y que el pasado lunes fueron rechazados por 12 votos en contra, 10 a favor y tres en blanco. En esta última etapa y desde 2015 han sido rechazados en cinco ocasiones, a pesar de las diferentes aportaciones introducidas en el mismo.

En declaraciones a Huelva Información, José Manuel Barral ha destacado que “no nos podemos permitir decir que hasta aquí llegó”. El Consejo de Hermandades de Huelva “tiene la responsabilidad en estos momentos de renovar sus estatutos conforme a la nuevas Normas Diocesanas que rigen para todas las cofradías de la Diócesis y consejos de hermandades”. Por ello, insiste en que “no podemos aparcar el proceso, tenemos que renovar nuestros estatutos”.

En este nuevo proyecto de reformar de los estatuto, en los que se había introducido las alegaciones últimas de mayo pasado, se pensaba que quedaban resueltos los dos escollos hasta ese momento prácticamente insalvables, la Carrera Oficial en la Madrugada y la incorporación del Resucitado en el Consejo. José Manuel Barral destaca que “quedan resueltos porque cuentan con el criterio del señor obispo, se recogen las peticiones del pleno y se ajustan a derecho”.

En este sentido, el director espiritual entiende que “está resuelto sin ninguna dificultad” y se pregunta: “¿Ahora dónde está la dificultad, en el voto?

Por eso convocó en el mismo peno celebrado en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta, un encuentro con los hermanos mayores. “Quiero que los hermanos mayores digan su opinión, recoger sus propuestas o aclarar las dudas y materializarlas luego en una nueva presentación y volverlo a someter a votación”.

Matiza que no será este mismo, “se modificará lo que se considere necesario, se corregirá según el Derecho Canónico y se incorporará aquello que aclare las dudas de los hermanos mayores”.

José Manuel Barral está convencido de que todo “es un error de interpretación” y se refiere concretamente al caso del Resucitado. Señala que “el Consejo no es de gloria, es de Hermandades de Semana Santa, no de hermandades de penitencia y esto no es opinable, es decisión del señor obispo. Don José quiere que el Resucitado esté como hermandad cerrando la Semana Santa”. En el nuevo articulado se recoge que la integran las hermandades de penitencia y el Resucitado “y no es un Consejo de gloria”, dice.

En los vigentes estatutos que ahora se pretende renovar queda claro en su título que es un Consejo de Hermandades de la Semana Santa de Huelva.

En este deseo de llegar a desbloquear la situación en la que se encuentra la renovación de los estatutos, José Manuel Barral apela a la responsabilidad de los hermanos mayores y los convoca a una reunión. Les ha pedido a los doce hermanos mayores que votaron que no que participen en este encuentro, “que aporten lo que crean oportuno, se les escuchará y a partir de ahí seguiremos adelante”. Espera que con las aportaciones nuevas se pueda seguir avanzando. “No vamos a dejar los estatutos en un cajón, ni los vamos a guardar”, iniste.

Así, se someterá a una nueva votación, “en la que los hermanos mayores deben ser consecuentes, porque no será el mismo borrador”. José Manuel Barral es claro: “y si en unas nuevas votaciones sale que no, se actuará en consecuencia”.