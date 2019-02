Adolfo Suárez Illana abrirá el martes el ciclo de conferencias Forum 18-M

Nace en Huelva el Forum 18-M, un espacio para "el encuentro, el debate y la opinión" impulsado por la Plataforma 18-M (que representa a las víctimas de delitos violentos), colectivo que preside el padre de Mari Luz, Juan José Cortés.

Con vocación de perpetuarse en el tiempo, el primer capítulo del Forum 18-M se abrirá el martes que viene y tendrá como protagonista al hijo del expresidente del Gobierno y actual presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana.

Cortés especificó que la jornada del 12 de febrero se iniciará a las 9:30 con un desayuno de Suárez con la prensa. El acto central del día tendrá lugar en el Aula Magna del edificio Jacobo del Barco del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, donde ofrecerá la conferencia Democracia y Constitución, una ponencia que es "gratuita y que estará abierta a todo el que quiera asistir hasta completar aforo", puntualiza Cortés. Finalmente se compartirá un almuerzo en el complejo San Rafael con las personalidades más destacadas de Huelva.

El presidente de la Plataforma 18-M remarca que el Forum 18-M está dedicado este 2019 a los "40 años de la democracia y la Constitución". Por este motivo, la intención es que pasen por la capital onubense en este mismo marco "los que han sido presidentes en nuestra democracia". De hecho, el colectivo ya se encuentra realizando las gestiones pertinentes para que el segundo conferenciante sea Felipe González, pero también tiene en el punto de mira a José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. "Será interesantísimo conocer de primera mano cómo han vivido eso de ser presidentes", enfatizó.

"Vamos a intentar traer a personalidades de primer nivel nacional e internacional", subrayó ayer Cortés durante la presentación del Forum 18-M. A ello añadió que esta actividad es "transversal, apolítica, un foro de opinión neutral".

La pretensión de Cortés es que el Forum 18-M esté dedicado en 2020 a la seguridad y la justicia. Ha puesto en sus miras en el ámbito internacional para ver cómo se trabaja en otros países y qué podemos aprender de ellos para mejorar nuestro sistema. En este sentido "ya tenemos contacto con un magistrado del Tribunal de Derechos Humanos y con agentes del FBI".

El padre de Mari Luz agradeció a los medios de comunicación, "después de once años, todo lo que hicisteis por mí y por mi hija en aquellas horas tan duras que vivimos; fuisteis parte de mi vida durante un tiempo".

Explicó en paralelo que la Plataforma 18-M, creada por él tras la multitudinaria concentración celebrada el pasado 18 de marzo en la Plaza de Las Monjas de Huelva en la que participaron familiares de las víctimas de delitos violentos, es un "espacio para atender a la víctimas", con cientos de colaboradores por todo el país que van desde criminólogos o juristas a equipos de rescate.

En el caso de Laura Luelmo, indicó, "los primeros perros que participaron en la búsqueda fueron los de la Unidad Canina de Ávila, que son colaboradores nuestros; cuando apareció el cuerpo de Laura iban a venir también los de Cádiz". Es un trabajo solidario, "anónimo y silencioso de muchas personas de toda España".

Preguntado por la polémica desatada tras su intervención en la Convención del PP en plena vorágine del caso Julen, señaló que después del asesinato de su hija se truncaron sus sueños de ser entrenador del Recre "y me tocó vivir una pesadilla; entonces convertí mi sueño en luchar por mejorar la Justicia y el camino hacia la justicia y la seguridad en España es uno: la política". Aseguró que ha tenido "ofertas de todos los colores, he podido ser diputado, senador, lo que hubiera querido... mi sueño ahora es que se acabe la criminalidad en España, porque así a lo mejor mi hija estaría viva, y también Laura Luelmo".

Cortés tilda las críticas que ha recibido por arropar a los padres de Julen en Totalán de "desorbitadas, injustas e inapropiadas". Es más, subraya que "seguro que ningún padre que haya perdido a un hijo me ha criticado". Se trasladó a Málaga porque "lo hicieron conmigo las madres de Ana María Jerez y de Sandra Palo". El apoyo entre padres que han vivido una desgracia similar es fundamental y se establece "un vínculo" muy potente.

El padre de Mari Luz aclara que "no he ganado dinero con esto ni he tenido beneficio ninguno, al revés, he estado allí dos semanas y he revivido mucho dolor del que me costará un tiempo recuperarme".