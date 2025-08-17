Punta Umbría es más cara que Punta Cana, El Rompido que las Seychelles, Mazagón que Bali y Matalascañas que las Azores

La costa de Huelva no tiene nada que envidiar a Bali, las Seychelles o Punta Cana. O al menos, en cuanto a gasto hotelero se refiere. La gastronomía o ser la provincia con más horas de luz son algunas de las posibles razones por las que los precios se han disparado al punto de llegar a competir con estos lugares tan soñados por el imaginario colectivo.

La última semana de agosto está a la vuelta de la esquina. El final del verano empieza a asomar, y con él se acaba la temporada fuerte de ocupación hotelera. Para aquellos 'rezagados' que todavía no han reservado su plaza, van a tener que invertir entre 1.000 y 2.000 euros en la provincia onubense. Sin duda, un precio muy superior a otras zonas costeras del país, al nivel de ciertos sitios en los que alojarse ha dejado de ser un sueño para convertirse en una opción real, sobre todo si se compara con los municipios costeros onubenses donde el turismo nacional lleva siendo un reclamo desde hace más de medio siglo. Este hecho enfada no solo a este sector, acostumbrado tradicionalmente a encontrarse precios más barato que los actuales, sino también a aquellos vecinos de otros pueblos, o incluso de la capital de la provincia de Huelva, que llevan años deseando alojarse unos días en ese municipio colindante que se encuentra a escasos kilómetros de casa. Que esté cerca no siempre significa que sea más barato.

Antes de analizar los resultados, es necesario destacar que hay múltiples factores que influyen en el precio final de un hotel, y que este no es fijo, ya que suele variar cuanto más se aproxima la fecha de la reserva. Para el siguiente estudio se ha utilizado la comparadora web 'Trivago', indicando como fecha la última semana de agosto —del 25 al 31— y solicitando una habitación para dos huéspedes. Además, es importante tener en cuenta que solo se ha estudiado el precio de los hoteles sin sumarle el de los vuelos a las zonas paradisíacas.

Punta Umbría es uno de los destinos turísticos de sol y playa de la provincia que más atrae. Sus chocos fritos, la Canaleta, o la oferta lúdica y de ocio son algunos de los alicientes que hacen que cada año la arteria principal del municipio, la calle Ancha, se encuentre atestada de múltiples acentos para desasosiego de los habitantes. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 70.000 personas viajaron a la localidad en agosto el año pasado. Quizás por ello, según 'Trivago', una habitación para dos personas en un hotel de cuatro estrellas cuesta en la semana del 25 al 31 de agosto 1.635 euros, a razón de 273 euros la noche. Mientras, uno de los destinos que más turistas recibe en el mundo, Punta Cana, con sus playas verdes y sus palmeras tropicales, ofrece una habitación para dos personas en un hotel de cinco estrellas por casi 500 euros menos: 1.151 euros, es decir, 191 euros la estancia al día.

Pero esto no solo pasa en Punta Umbría. En el núcleo costero perteneciente al municipio de Cartaya, El Rompido, el precio se dispara. Las vistas desde su faro han provocado que en un hotel de cuatro estrellas la pernoctación supere los 2.000 euros la semana, 348 euros por día. Más barato resulta, siempre según la comparadora 'Trivago', alojarse en un hotel con las mismas estrellas en las Islas Seychelles, con sus inmensas rocas y parajes de ensueño donde se mezclan la frondosidad tropical con el azul verdoso del Océano Índico. La semana cuesta 1.683 euros, 281 euros por día.

Continuando el recorrido, en el núcleo urbano perteneciente a Almonte, Matalascañas, una habitación para dos personas la última semana de este mes cuesta 1.988 euros. Y es que la oferta cultural y la cercanía al Parque Nacional de Doñana han ayudado a que haya superado a establecimientos hoteleros de igual categoría en las islas Azores, donde el precio total es de 1.349 euros. Es cierto, además, que de todos los lugares analizados, este es el que más cercano se encuentra, por lo que el coste del vuelo a la zona portuguesa muy difícilmente llegaría a igualar a la ‘semanita’ en la localidad onubense.

Finaliza el ‘viaje’ comparando un alojamiento de cuatro estrellas en la isla de Indonesia, Bali, con Mazagón. El lujo no parece estar en el país asiático. El hotel de cinco estrellas de la capital insular aparece en 'Trivago' a un precio de 889 euros la semana. En la localidad perteneciente a Moguer y a Palos, uno de cuatro estrellas sobrepasa los 1.000 euros. Desde luego, una puesta de sol entre las rocas sí tiene precio, y más alto que visitar los templos indonesios. Según este estudio, gastan más los amantes de la naturaleza que de lo cosmopolita.

Estos altos precios se unen a que, según un informe de Rentalia, la plataforma especializada en alquileres vacacionales, Huelva registró la mayor caída interanual del nivel de ocupación de la costa española al pasar del 60,7% de reservas que había el mes de agosto del año pasado, al 45,6% de este año. Un dato que resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el interés por viajar no ha descendido de manera generalizada, sino que parece haberse desviado hacia otros destinos que ofrecen una mejor relación calidad-precio.

A este fenómeno se suma un cambio en los últimos años del turista nacional e internacional. Muchos viajeros optan cada vez más por fórmulas como el alquiler de apartamentos o las alojarse en casas particulares, ya sea de familiares o amigos, o las propias Viviendas de Uso Turístico (VUT), a través de plataformas digitales. Sin embargo, la escasez de plazas en temporada alta y la fuerte demanda concentrada en unas pocas semanas del año empujan los precios al alza, generando la paradoja de que los destinos cercanos terminan compitiendo económicamente con enclaves famosísimos mundialmente que se encuentran a miles de kilómetros. Es por ello que las personas cada vez se ven más obligadas a elegir entre pagar cifras récord por quedarse cerca o invertir lo mismo en un viaje internacional.

El sector turístico onubense afronta así el reto de mantener la rentabilidad sin perder la fidelidad de un visitante que históricamente ha encontrado en Huelva una alternativa asequible. La solución puede pasar por diversificar la oferta, potenciar el turismo en temporada baja o promover eventos culturales que atraigan viajeros fuera de los meses de verano. De lo contrario, el riesgo es que el encanto de la costa onubense quede reservado a unos pocos bolsillos, mientras el turista medio busque en otros horizontes —más lejanos, pero paradójicamente, más baratos— el descanso que antes encontraba a escasos kilómetros de casa.