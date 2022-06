La emotiva dedicatoria de Manuel Carrasco a Elena Huelva

Manuel Carrasco, además de hacer historia en el concierto más multitudinario del siglo en nuestro país, ha protagonizado un momento único junto a una de sus fans más especiales.

Su concierto de Sevilla ha sido un cóctel de emociones. Un espectáculo mágico lleno de sorpresas en el que no ha podido faltar la dedicatoria del artista a la joven Elena Huelva. La influencer que combate al cáncer desde la esperanza y el optimismo siempre ha encontrado en la música de Manuel Carrasco una fuente de inspiración. Es por ello que el artista le tiene un cariño especial y anoche quiso mostrárselo en la última parada de la gira 'Hay que vivir el momento'.

El gran momento llegó con una canción que ya es un himno para muchos: Mujer de las mil batallas.

"Sin palabras. Una vez más eres capaz de emocionarme. Las lagrimas me caían, cómo no si delante de más de 70.000 personas me dedicas una canción tan especial. Y todos empiezan a cantarla mirándome. Gracias siempre por todo, Manuel. Te quiero y te admiro, cariño. Enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo tan merecido, por esta maravillosa gira, por esta noche inolvidable para muchas personas, muchísimas. Eres increíble. Esta noche pasa a ser uno de los recuerdos más bonitos para siempre. Mis ganas, ganan", ha compartido Elena en sus redes sociales.