El concierto más mágico de Manuel Carrasco en su tierra

"Loooolo, Loooolo", cantaban desde su Higuerita marinera. Lágrimas en los ojos, gritos de alegría, pero sobre todo, una ilusión desmedida tras dos años de espera obligada por una pandemia que, por unas horas, quedaba lejos, allá en el olvido.

Entre un mar de globos de color amarillo, azul y blanco, 'La Cruz del mapa' se pintó anoche en una Isla Cristina que lo dio todo por 'Vivir el momento'. Nervios, emoción y sentimientos a flor de piel en un público ansioso por volver a abrazar a su ídolo.

Manuel Carrasco lo volvió a hacer. Vibró con su gente, sembró la magia y dejó muy claro el motivo por el que 12.000 personas anoche decidieron dejarse el alma cantando sus canciones. El onubense es puro sentimiento.

La fiesta oficial comenzaba pasadas las 22:00, pero el Recinto Ferial de El Carmen llevaba días siendo protagonista. Seguidores de toda la geografía española llevaban días acampando junto al recinto, esperando reencontrarse con el artista en el que, sin duda, era el concierto más esperado de su gira.

Armando Salas y Vanesa Pérez, por ejemplo, llevaban a sus espaldas más de tres días de espera, acampados en los soportales para asistir al concierto isleño.

Eran los primeros de una extensísima fila de seguidores de Lolo, entre los que se encontraban también un animado grupo onubenses, con jóvenes de Isla Cristina, Huelva, Lepe y Cartaya, todos uniformados con camisetas de su artista favorito.

Los instantes previos al esperado recital se vivieron con gran emoción y nerviosismo pese al fuerte calor de las últimas horas. Frente a la adversidad podía la ilusión por una noche que prometía ser irrepetible. Y ahí estuvieron todos los seguidores más fieles, junto a Manuel Carrasco, como toda su gente de la provincia de Huelva, y muy especialmente de su pueblo, y de los alrededores.

Miriam, Conso, Mariví, Maleni, Ana, Enrique, Alberto, Moisés, Patri, José, María del Mar, Laura, María, Victoria...llevaban la nevera cargada de bebidas y el corazón dispuesto a desbordarse al volver a escuchar en vivo y en directo las canciones más emblemáticas de Carrasco.

"No podré evitar las lágrimas cuando suene 'Mujer de las mil batallas', una canción que para mí lo es todo", contaba Conso.

Camisetas con los títulos más conocidos del artista y hasta pancartas con luces y atrevidos mensajes, se dibujaban entre una cola interminable que prácticamente rodeaba Isla Cristina.

Historias muy emocionantes como la de Verónica Ferreira, de 42 años. Pasó 22 años de su vida en Isla Cristina, se crió en el pueblo y compartió juventud con el artista, siendo amigos del colegio y saliendo juntos en la misma pandilla. Verónica se marchó a vivir a Inglaterra, donde lleva residiendo 20 años. Pero ayer, volvió a la tierra que la vio nacer para volver a encontrarse con su amigo. Ese que, decía, no había cambiado nada y del que estaba deseando volver a escuchar una canción que siempre la ha alentado. 'No dejes de soñar'. Y así lo hizo. Con la bandera británica Ferreira puso la nota original a la cita, consiguiendo que Lolo se la firmara con una sencilla dedicatoria: "Vero, un beso preciosa". Al lado, el sol de Huelva. "Ahora me llevo un trocito más de mi tierra a la fría Inglaterra", contaba emocionaba Verónica.

Gente acampando para el concierto de este sábado, picnics improvisados, alegría y, sobre todo, muchas ganas de 'Vivir el momento'. El público de Isla Cristina se volcaba ayer en la cita más esperada.

Hasta que por fin se abrieron las puertas. A las 20:00 primero para quienes se hicieron con la entrada VIP y algo más tarde entraba el resto.

El Recinto Ferial del Carmen se convertía en una auténtica marea con los colores de Isla Cristina. Una marea de seguidores que tuvo que esperar algo más de pasadas las 22:00 para escuchar a ese niño con alma de carnavalero que volvía, tras una larga espera, a cantarle a su tierra.

Carrasco comenzaba su cita haciendo un guiño a su niñez a través de imágenes suyas de pequeño ligadas al carnaval, ese que siempre lleva por bandera.

Acto seguido, ocurrió lo más esperado. Comenzó a sonar 'Hay que vivir el momento'. "Lo que uno lleva dentro. En todos los conciertos, en todo lo que hago en mi vida, Isla Cristina siempre va conmigo, mi tierra. De verdad, tengo clarísimo que hoy será una noche única", decía el cantante. Y así fue.

'Tambores de guerra', 'Aprieta', 'Los primeros días', 'Que nadie'... uno a uno el onubense fue desgranando sus títulos más especiales hasta contar alrededor de 30 temas. Casi tres horas de concierto en el que Huelva se fundió con su estrella.

Entre los momentos más especiales, sin duda, el que Carrasco le dedicó a su pueblo en forma de bulería. La había compuesto la noche antes, decía, y estaba nervioso. Algo que a nadie le importó. Lolo volvía a bordarlo emocionando a su pueblo y a sus seres queridos que lo acompañaban en primera fila y lo alentaban desde el otro lado del escenario.

Lolo volverá a abrazar a su Higuerita esta noche en un concierto que, sin duda, también será mágico.