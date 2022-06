Manuel Carrasco, del carnaval de Isla Cristina a hacer historia en España

Quienes lo han seguido a lo largo de su última gira ya habrán descubierto, sean o no de Huelva, las raíces del eterno isleño. Su carnaval por bandera. Su esencia, su niñez, sus principios.

Manuel Carrasco abría hace unas semanas el concierto más esperado en su tierra, Isla Cristina, como no podía ser de otra manera: con imágenes de su infancia cantando y disfrutando, como un niño más, del carnaval.

Quién le iba a decir a "Lolito", como todos le llamaban cariñosamente, que marcaría, años después, un hito en la historia de la música de este país congregando al mayor número de personas en un mismo concierto en lo que va de siglo.

A falta de días para que la 'Cruz del Mapa' ('Hay que vivir el momento') haga su última parada en la capital andaluza, en su tierra, Huelva, todos viven con él la alegría de haber llegado a lo más alto. No importa si se saben o no las últimas canciones del artista, tampoco si le han visto o no en directo. En Huelva el apoyo a 'Lolo' es unánime, porque ya forma parte del grupo de onubenses (y de españoles) que serán recordados siempre.

Es por eso que estos días una lluvia de publicaciones sobre el cantante inunda no solo nuestro periódico, si no todas las redes sociales. Y a través de esta imagen de niño 'con pito de caña' en su carnaval, desde el perfil 'El mar de Isla Cristina' han querido felicitarle.

"Este niño con pito de caña en mano, que no llegaba al micro en carnavales con 15 años, hará historia este sábado 11 de junio en Sevilla en el (Estadio La Cartuja).Manuel Carrasco, un carnavalero y un loco soñador, batirá un récord que nunca se ha visto en España, reunirá a 74.800 personas, batiendo un récord histórico y haciendo historia en la música, ya que es el primer artista español en conseguir un concierto tan multitudinario en lo que llevamos de siglo", recogen desde el perfil en redes sociales.

Desde Huelva Información, el periódico que le otorgó en 2020 el Premio Onubense del Año, nos sumamos a la felicitación ¡Enhorabuena, Carrasco!