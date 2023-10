Sevilla C-La Palma: Resucitar es el objetivo ante un filial que también se carga de dudas

Si tenemos en cuenta lo que ocurrió en Chapín, entonces la clasificación y el botín de puntos no importan. La Palma compareció en Jerez con el rival en dos puntos y sin conocer la victoria y fíjense en lo que pasó. Desastre total y goleada que incluso se quedó corta. Los condales comparecen ante el Sevilla C y los números del filial hispalense son parecidos a los que ilustraban al Xerez DFC. Cuatro puntos en su casillero, uno más que el conjunto de Nacho Molina. Así que esos datos no los tendremos en cuenta porque no sirven para definir el momento.

La realidad es otra. La Palma suma tres derrotas consecutivas y lo peor son las sensaciones, esas que te deprimen porque por mucho que te quieras poner el traje del optimismo no encaja en tu cuerpo. No abrocha la chaqueta y el pantalón te aprieta por la parte de atrás. Luego eso origina que se vean las costuras, las mismas que saltaron por los aires ante el Bollullos y Xerez.

Lo bueno de todo es que el asunto se arregla con una victoria y que nada a estas alturas (repetimos) es dramático. Eso sí. La mejora tiene que ser ostensible, manifiesta, brutal, exagerada. Porque todo lo que se ha visto en las dos últimas jornadas no se corresponde con un equipo de buen pie ni con un entrenador que siempre ha tenido claro el discurso.

Los filiales son indescifrables porque de un día para otro cambian la piel y no te enteras. Con respecto a la pasada temporada no tienen nada que ver, algo que es habitual porque el tiempo pasa volando y los chicos se hacen hombres. La tabla dice que no están adaptados del todo a la categoría. Pero vete a saber por dónde saldrán. La historia dice que estudiarle un partido de una semana antes no sirve para lo que viene por esos cambios drásticos que apuntamos. Así que lo dejaremos en incógnita por desvelar. Veremos.

Haría bien La Palma en solucionar sus enormes problemas. Si lo hace y vuelve a encontrar el gen competitivo, haga lo que haga el rival, estaremos ante una buena noticia y por lo tanto ya podrá manejar opciones de puntuar. Tiene que romper la dinámica. Salar del problema en el que se ha metido. Y para eso tiene que recuperar la actitud, porque detrás de eso vendrá el juego. Y así sucesivamente