La Palma visita Chapín para medir altura ante el Xerez DFC

Nada es dramático a estas alturas, cuando se va a cumplir la cuarta jornada de la Liga. Pero sí es conveniente hacerse cargo de la situación porque no se puede pasar del cielo al infierno en cuestión de una semana. La Palma jugó ante el Bollullos el peor partido que se le recuerda y venía de acariciar la excelencia en Puente Genil. Como ven, en el fútbol no sirve lo que hiciste ayer y el futuro no existe. Cada partido es un mundo y jugadores que juegan de maravilla un día al siguiente se espesan y lo siembran todo de dudas. Nada es dramático ahora, como decimos.

Pero la realidad es que La Palma suma dos derrotas seguidas y ya se percata que esto es Tercera y aquí no hay perdones ni condescendencias. Si no haces bien el trabajo el enemigo te mata. Así de simple.

Los condales visitan al Xerez DFC y la clasificación de los jerezanos indica que es un buen momento para asaltar Chapín. Están metidos en la duda con tan solo dos puntos en el fondo de la tabla. Pero, como decimos, nada es real ahora y por lo tanto se espera reacción de un momento a otro. La intención del equipo de Nacho Molina es retrasar el levantamiento local. Para ello, debe recuperar el espíritu de Puente Genil y acertar con las ocasiones que tenga. Porque en tierras cordobesas, eso fue lo que le condenó, la mirilla del rifle.

En todo caso, hay jugadores en La Palma a los que se les sigue esperando. Y hay jugadores que son más revulsivos que titulares. Y hay futbolistas que tienen que afinar su forma física porque no les está llegando para competir noventa minutos. Todo es cuestión de tiempo. Son los albores y quedan miles de flecos por unir. Pero hay que competir. Ese es el único punto claro.

La Palma tiene ahora dos salidas consecutivas, Jerez y Sevilla y algo tiene que sumar para que las dudas no se extiendan. La tranquilidad es que el entrenador siempre ha dado con la tecla. Así que es su turno para tomar decisiones que reviertan las sensaciones que dejó el otro día el equipo condal.