Héctor Santos todavía se ve con "opciones" para ir a los Campeonatos del Mundo en pista cubierta si hay repesca

El atleta onubense Héctor Santos, subcampeón de España de longitud, tiene esperanzas de ser repescado con su marca para participar en los Campeonatos del Mundo en pista cubierta que se disputarán en Belgrado. Santos, que lidera el ránking nacional, no logró la mínima de 8,22 metros y cuenta con un mejor salto de ocho metros exactos, registro con el que confía en tener opciones si hay repesca y se producen renuncias.

El atleta onubense declaró a Efe que “con la marca de ocho metros que tengo, si hay repesca para el Mundial tengo opciones" y explicó que podría estar dentro de la competición que arranca el 18 de marzo "si también renuncia gente por delante que no está haciendo pista cubierta".

"Yo sigo entrenando por si me llaman e iría encantado", comentó el atleta del FC Barcelona, que agregó que "si no es así pararía una semana y empezaría a preparar la temporada de verano".

Esta marca de ocho metros exactos es la mejor actuación esta temporada bajo techo de Santos, que el pasado fin de semana en Orense no pudo superar este registro en el Campeonato de España en pista cubierta, donde repitió la plata de los últimos años. Reconoció que se quedó "ahí con la espinita de no haber saltado como estaba saltando esta temporada y no haber luchado más el oro".

Indicó también que Eusebio Cáceres ganó con "una buena marca de 7,97" y que él no se encontró "del todo". Expuso que durante el concurso tuvo "problemas con la carrera y la batida” y con respecto a las comunicaciones que tenía con Iván Pedroso, el mítico saltador y desde hace unos meses es su entrenador, comentó: "Iván y yo aún nos estamos conociendo técnicamente y nos costó un poco, pero estoy contento con la plata y la temporada".