Carlos López se proclama campeón provincial relámpago

La Fundación Valdocco acogió el pasado sábado el Campeonato Provincial de Ajedrez Relámpago, en el que Carlos López se impuso en una disputada lucha con sus inmediatos rivales, Juan Manuel Blanco (segundo clasificados) y Jonathan Espejo (tercero). Esta competición se jugó por sistema suizo a 8 rondas y tuvo una participación de 23 Jugadores.

El próximo sábado día 1 de febrero dará comienzo en la Fundación Valdocco en jornada de mañana el Campeonato Provincial sub18 y en jornada de tarde los Campeonatos Provinciales de Primera y Segunda categoría. Recientemente Carlos Ruiz de Toro se había proclamado campeón provincial en la modalidad activo.

Por otro lado, la conclusión también el sábado en jornada de mañana en la Fundación Valdocco de los Campeonatos Provinciales de Ajedrez de categorías sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 y sub 08 deparó un reparto de plazas para las competiciones andaluzas, en las que el destacó Club de Ajedrez La Palma, logrando clasificar a 5 Jugadores para los Campeonatos Andaluces de menores que se celebraran del 16 al 19 de abril en Roquetas de Mar (Almería). Los clubes Ciudad de Huelva y Polvorín lograron clasificar a 3 jugadores cada uno, les siguieron Costa de la Luz, Gambito de Playa y Jaque al Rey con 2 clasificados cada uno, y el Club Esuri con 1 clasificado. Las competiciones se disputaron mediante sistema Suizo a 8 rondas.

Los jugadores clasificados en categorías masculina y femenina fueron los siguientes:

En sub 16: Jaime Cortes, David Infante, María Infante y Paula Fierro.

En sub 14: David Moreno, Enrique Sicilia, Oleh Ivanochko y Paula López.

En sub 12: Daniel Sierra, Guillermo Segueira y Xin Jia.

En sub 10: Laura Cortés, Julia Morales, Juan Antonio Ojeda y Daniel López.

En sub 08: Andrés Fuentes, Manuel Cárdenas e Isabel del Toro,