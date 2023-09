El martes más curioso del año en Huelva: hoy el día durará lo mismo que la noche

¿Sabías que este martes el día y la noche duran lo mismo? Se trata de un curioso fenómeno poco conocido y que suele confundirse con el equinoccio, ya que hace apenas unos días, concretamente el pasado sábado 23 de septiembre, Huelva daba la bienvenida al otoño.

Pero no es así y esto no se debe al equinoccio, sino al equilux, un fenómeno natural que no tiene una fecha exacta. Todo dependerá de nuestra latitud, lo que provocará que también varíe tanto el momento de salida como de la puesta del Sol en función del lugar en el que nos encontremos en este momento. En esta ocasión, el equilux de otoño se produce este mismo martes 26 de septiembre. Según recoge el Instituto Geográfico Nacional en su página web, el sol ha salido este martes a las 8:18 de la mañana en la provincia de Huelva y se ha puesto a las 20:19. De esta manera, los onubenses han contado con 12 horas de día y otras 12 horas de noche a lo largo de este martes.

Algo que durará poco, ya que como nos adelantan desde el perfil onubense Meteohuelva, "a partir de mañana, la noche irá ganando terreno al día".