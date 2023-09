Continúan las temperaturas veraniegas: Se rozarán los 38 grados y llegará calima

Huelva espera una nueva subida de temperaturas a finales de esta semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las jornadas del domingo y el lunes serán las más calurosas alcanzando los 37 grados en algunos puntos de la provincia, como El Granado o Almonte. El mercurio no dará tregua a los onubenses, que no podrán guardar aún en bañador apurando la playa durante el mes de octubre ya que los modelos meteorológicos de la Aemet no deparan una ligera bajada de las temperaturas de forma progresiva hasta el martes de la semana que viene.

Tal y como han explicado desde la agencia esta subida de las temperaturas viene motivada por la cantidad de insolación que todavía se vive y "los días aún no son muy cortos, por lo que hay una gran exposición solar". Además, han declarado que "la atmósfera se encuentra en un movimiento de subsidencia" lo que significa un movimiento descendente en el que el aire se comprime y en consecuencia, se calienta. A esta situación se le suma "el escaso viento, que provoca que el calor no se disperse y la estabilidad de la atmósfera con la llegada de masas de aire sahariano que traerán consigo la calima".

Por otro lado, MeteoHuelva ha informado a través de su página de Twitter de que con una previsión de 10 días, el modelo estudiado marca los 40 grados en la provincia. "Es una previsión a 10 días, casi seguro que no se cumplirá pero que algunos modelos vean temperaturas de casi 40 grados en pleno mes de octubre es muy desmotivador". En la imagen se puede observar a la provincia de Huelva y el resto de Andalucía con unas temperaturas impropias para esta época del año.