El cortador de jamón de Huelva bate el Récord Guiness de kilos

El cortador de jamón Juan Bautista continúa su camino hacia el Récord Guiness. El sanjuanero se ha propuesto superar dos récords. Por un lado, el de más tiempo cortando jamón, que está en 72 horas, 13 minutos y 8 segundos y superar el del corte de 148 kilos de jamón.

El segundo ya lo ha conseguido. A estas horas, cuando lleva cerca de 34 horas con cuchillo en mano sin parar, acumula, según el juez de la Federación Andaluza de Atletismo, más de 154,33 kg de jamón cortados, superando así al cortador valenciano que hasta ahora tenía el récord.

Sin embargo, aún falta lo más complicado. Permanecer tres días completos, con sus noches incluidas, bajo una carpa, sin poder soltar el cuchillo de su mano derecha, no es tarea fácil. Sin embargo, el calor de los onubenses y el gran apoyo que está recibiendo fortalecen al cortador en su batalla por conseguir esta hazaña.

Cada seis horas Juan para de cortar, es atendido por un fisioterapeuta, come, se hidrata y descansa para volver a empezar. Eso sí, no podrá abandonar el recinto en el que está instalado, donde permanecerá día y noche hasta el próximo sábado. Además, cuenta con un nutricionista y un cocinero particular durante toda la aventura.