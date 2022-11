"El chinito de Huelva" revoluciona las redes animando a la Selección Española en el Mundial

Si hay alguien que conoce las técnicas de venta ese es Jian Li, más conocido por todos como "el chinito de Huelva".

Este onubense de adopción arrasa con cada uno de sus vídeos. Y es que no solo está entre los más famosos de las redes sociales de Huelva, sino que su éxito ya trasciende a toda España. Y no es para menos. Su carisma y simpatía no dejan a nadie indiferente.

Cada vez que sube uno de sus vídeos a TikTok se convierte en viral. El último, este divertido momento que compartía con sus miles de seguidores desde el local que regenta, el Bazar Santa Marta en Huelva. El protagonista: el Mundial.

Li estos días ha querido mostrar su apoyo a la Selección Española en Katar mostrando todo el arsenal de su tienda para la ocasión. Entre risas, ha hecho la mejor campaña para vender el merchandising de España. Ataviado con gorro, bufanda y bandera ha brindado su particular homenaje a los jugadores y a la afición.

Su cuenta en TikTok sobrepasa ya los 170.000 seguidores, con vídeos virales que superan el millón de visitas (1.700.000). El secreto: la naturalidad, la simpatía y el atípico carácter que este 'chinito' muestra en cada una de sus grabaciones.

Durante el día vende en su bazar y por la noche es influencer. Empezó subiendo vídeos de algunos de los productos que vende en el Bazar Santa Marta de Huelva capital y ha tenido tanto éxito que en poco tiempo sus seguidores se han multiplicado.

Cada producto que llega a su tienda él lo enseña en sus redes: "Esto no lo hay en muchos sitios, por solo 1 euro". Pero no solo los muestra, también los pone a prueba: aspiradoras, secadoras e incluso limpiacristales. Todo tipo de productos. También, publica sorteos y anima a la interacción con vídeos como este.